57. urodziny Nicolasa Cage'a. Aktor opowiedział o swoich ulubionych filmach

Od kilku lat serwis Rotten Tomatoes publikuje listy ulubionych filmów aktorów, reżyserów, scenarzystów i innych osób związanych z kinem. Zawsze jest to pięć produkcji, jednak dla Nicolasa Cage'a zrobiono wyjątek. Aktor zaznaczył, że nie jest w stanie zawrzeć na liście tylko 5 filmów, dlatego wyłonił ich aż 13 i uzasadnił swój wybór.

„Pewnego razu na Dzikim Zachodzie”



„Pojedynek pomiędzy Henrym Fondą a Bronsonem był jednym z najpotężniejszych momentów, jakich kiedykolwiek doświadczyłem w kinie i naprawdę wywarł na mnie duży wpływ.”



„Na wschód od Edenu”



„To był film, który przekonał mnie do tego, aby zostać aktorem z powodu występu Jamesa Deana, kiedy załamał się nerwowo, próbując przekazać pieniądze Raymondowi Masseyowi, sprzedając fasolę i zostaje odrzucony. To załamanie nerwowe dotknęło mnie bardziej niż cokolwiek innego”.



„Czas apokalipsy”



„Miałem może 12, 13 lat... nie pamiętam. Ale wiem, że naprawdę wywarł na mnie duży wpływ i poruszył mnie zakres tego filmu. Nie sądzę, żeby istniał wcześniej taki film z sekwencjami helikopterów”.



„Obywatel Kane”



„Mój tata zabierał mnie do kin i dorastałem na tych filmach. Oglądałem >>Obywatela Kane'a<<, kiedy miałem osiem lat, a potem po prostu obejrzałem go ponownie. Oglądałem go w nocy i następnego dnia. To najlepszy film, jaki kiedykolwiek powstał. Nic tak naprawdę nigdy nawet się do niego nie zbliżyło”.



„Wejście smoka”



„Było to jak oglądanie ożywającego superbohatera. Nigdy nie widziałem kogoś takiego jak Bruce Lee, a ten film zmienił moje życie, ponieważ przekonał mnie, że mężczyzna może fizycznie robić te niezwykłe rzeczy. Miał też świetną mimikę, wywarł duży wpływ na niektóre moje wybory jako aktora filmowego”.



„Zwariowany profesor”



„Czerpałem od postaci Buddy Love milion razy i do tego stopnia, że ​​reżyserzy mówili mi, że muszę znaleźć sobie nowy materiał. Umieściłem go w >>Mieście aniołów<< i miałem to szczęście, że grał mojego ojca w >>The Trust<<, zanim odszedł, więc >>Nutty Professor<< miał na mnie naprawdę duży wpływ”.



„400 batów”



„Widziałem to, kiedy byłem dzieckiem i było bolesne doświadczenie. Współczułem dzieciakowi z tego filmu, a on został aktorem”.



„Pojedynek potworów”



„Było w tym filmie coś fantastycznego i dziwacznego, że stał się moim ulubionym Hondy (...) Mogę się w nim zatracać i kocham walczących braci - mam do tego osobiste uczucia”.



„Giulietta i duchy”



„Widziałem to w bardzo młodym wieku. Bałem się tego ale też byłem tym podniecony. To było psychodeliczne i kolorowe, ekscytujące. Miałem o tym koszmary”.



„Czarnoksiężnik z Oz”



„Ten film miał również na mnie ogromny wpływ w dzieciństwie, podobnie jak >>Pinokio<<”.



„Pinokio”



„Myślę, że >>Pinokio<< to arcydzieło Disneya i myślę, że to doskonale skomponowany film. Ma w sobie takie piękne przesłanie i tyle myślenia w to włożono... oczywiście jest pięknie narysowany, a kolory są niezwykłe i uwielbiam Monstro, a podwodne sekwencje to coś nie z tego świata”.



„Piękna i Bestia”



„Znowu bardzo fantastyczny, bardzo przenoszący i tajemniczy, a gra Jeana Marais jako bestii jest cudowna”.



„Mechaniczna pomarańcza”



„>>Mechaniczna pomarańcza<< była najlepszym filmem dla anstolatka. Oglądałem występ Malcolma McDowella i wywarło to na mnie taki wpływ, że przyklejałem sobie tylko jedną rzęsę do oka i tak chodziłem do szkoły. W końcu mój ojciec stracił cierpliwość”.

Nicolas Cage

Nicolas Cage urodził się jako Nicolas Kim Coppola i jest synem Joy Vogelsang – choreografki i tancerki baletowej oraz scenarzysty Augusta Floyda Coppoli. W wieku 15 lat zaczął uczyć się aktorstwa – najpierw w American Conservatory Theatre w San Francisco, później u renomowanej nauczycielki Peggy Feury.

Rozpoznawalność przyniosła mu rola Sailora Ripleya w filmie „Dzikość serca” Davida Lyncha. Później zagrał w „Zostawić Las Vegas”, za co otrzymał Złoty Glob i Oscara. Znamy go także z filmów takich jak „Moonstruck”, „Ptasiek”, „Miasto aniołów” czy „Family Man”.

Czytaj też:

„Proces siódemki z Chicago” z najważniejszymi nagrodami Festiwalu Capri. Jakie inne obrazy wyróżniono?