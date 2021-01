Pogrzeb Marka Pawłowskiego ze „Złomowiska”. Ważny apel syna, w sieci ruszyła zbiórka

W sylwestra nieoczekiwanie zmarł Marek „Krzykacz” Pawłowski. Bohater programu Złomowisko PL, który jest nadawany w Polsce od października 2015 roku. 47-latek był określany przez fanów produkcji mianem króla złomu. Wielu widzów programu zwróciło się z pytaniem do bliskich „Krzykacza” z pytaniem, gdzie można przysłać wieńce pogrzebowe. W odpowiedzi Janusz Pawłowski, jego syn, wystosował specjalny apel. - Pomyślałem z mamą, że tych wieńców będzie mnóstwo. Na grób babci, ponieważ tata będzie chowany z babcią, się nie zmieszczą. Pomyśleliśmy, że najbliższa rodzina będzie kupowała wieńce, a reszta zamiast kupowania kwiatów niech wpłaci jakąś symboliczną kwotę na zbiórkę na pomnik dla taty. Jak zostanie coś z tych pieniędzy, to może się BUS-a kupi, żeby złom zbierać dalej i mamie się resztę da - mówił.

„Głównym celem zbiórki jest zakup pomnika”

Jednocześnie w sieci ruszyła zbiórka założona przez przyjaciół Pawłowskiego. „Wszyscy znamy »Krzykacza«. Był to wielki człowiek nie tylko swoją posturą, ale także z wielkim sercem. Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Mimo, że w domu nigdy się nie przelewało, pomagał innym w potrzebie. Wraz z odejściem Marka z tego świata odeszło również utrzymanie dla rodziny. Janusz czyli syn jest już dorosły i zostaje głową rodziny, wierzymy że uda mu się zbudować szczęśliwy dom, zaopiekuje się mamą i bratem. Gdy już emocje opadną pozostają tylko bieżące wydatki i zobowiązania. Głównym celem zbiórki jest zakup pomnika takiego na jaki zasłużył Marek, za pozostała sumę rodzina mogła by spłacić zobowiązania które do tej pory pokrywał nasz przyjaciel” - napisano w jej opisie. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 146 tys. złotych.

Pogrzeb Marka Pawłowskiego odbędzie się 8 stycznia 2021 roku na cmentarzu Wólka Węglowa. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 11:00 w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie.

Czytaj też:

„Złomowisko PL”. „Edkowi” amputowano nogę. W sieci zorganizowano zbiórkę pieniędzy na protezę