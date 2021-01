Córka Borysa Szyca skończyła 16 lat. Podobna do ojca?

Borys Szyc w 2019 roku poślubił Justynę Nagłowską, która w marcu ubiegłego roku urodziła Henryka. Syn aktora często gości na jego instagramowym profilu, a gwiazdor pokazuje dziecko podczas różnych sytuacji życia codziennego, w tym przy jedzeniu czy wspólnych spacerach. Szyc ma jednak również córkę ze związku z Anną Bareją. Sonia skończyła niedawno 16 lat, o czym celebryta przypomniał we wpisie z 7 stycznia.

„Jak to możliwe... 16 lat minęło jak jeden dzień. No może dwa” – napisał Borys Szyc na Instagramie. Dalej aktor określił swoją córkę jako „mądrą, piękną i wrażliwą osobę”. „Życzę Ci żebyś była szczęśliwa, zdrowa i żebyś robiła to co kochasz. Na ostatnim zdjęciu widać co kochasz najbardziej” – dodał mając na myśli zdjęcie Soni z koniem. Córka aktorka najwyraźniej pasjonuje się jazdą konną, a na swoim profilu także udostępnia zdjęcia z treningów. „A ja najbardziej kocham Ciebie. Sto lat” – podsumował Szyc.

Post aktora doczekał się około 5,5 tys. reakcji. W komentarzach pod wpisem do życzeń dla Soni dołączyli się m.in. Janusz Chabior, Agnieszka Dygant czy Vanessa Aleksander.

