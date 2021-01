Lubicie filmy o zombie? Są zdjęcia z „Armii umarłych” Zacka Snydera dla Netfliksa

Film „Armia umarłych” (ang. „Army of the Dead” ) reżyseruje Zack Snyder, który również napisał scenariusz do obrazu przy współpracy z Shay Hatten i Jobym Haroldem. Cztery udostępnione przez platformę Netflix fotografie pokazują samego twórcę z obsadą: Dave'em Bautistą, Ellą Purnell, Omari Hardwickiem, Aną De La Reguerą i innymi.

O czym będzie film?

„Armia umarłych” to film o zombie, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Las Vegas. Grupa najemników musi udać się do „strefy kwarantanny” , aby dokonać „największego napadu w historii” . Zagraniczni komentatorzy opisują film jako „»Ocean's 11«, ale z zombie i bronią” .

Planowany spin-off i prequel

Jest to pierwszy film fabularny Zacka Snydera od czasu „Ligii Sprawiedliwości” z 2017 roku (chociaż, jak wiemy, nie ukończył on tej produkcji, przekazując obowiązki reżyserskie Jossowi Whedonowi).

Obecnie Snyder pracuje też nad roboczo zatytułowaną produkcją „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera” dla HBO Max.

Data premiery filmu zaplanowana jest na 2021 rok. W postprodukcji znajduje się obecnie prequel obrazu zatytułowany po prostu „Armia umarłych: Prequel” , a także spin-off anime „Armia umarłych: Lost Vegas” .

