Zmiana dat premier popularnych seriali na HBO GO. Kiedy je obejrzymy?

Platforma HBO GO poinformowała, że premiera trzeciego sezonu serialu „Roswell, w Nowym Meksyku” została przesunięta i nie odbędzie się w styczniu. Kiedy możemy zatem liczyć na nowe odcinki? W komunikacie serwis zapewnia, że będzie informować o nowej dacie.

Zmiana dotyczy także nowych odcinków serialu „Młody Sheldon”. Odcinek 6 (zaplanowany na dzisiaj, 8 stycznia) – zostanie dodany do serwisu 22 stycznia. Z kolei odcinek 7 (zaplanowany na 15 stycznia) – zostanie dodany pod koniec stycznia.

Styczeń na HBO GO

Styczeń w HBO GO przyniesie nowe premiery filmowe i serialowe. Znajdą się wśród nich produkcje dla miłośników opowieści grozy, kryminałów, komiksów czy historii pełnych magii, a także miłości i przyjaźni.

„Księga czarownic”, sezon 2



Drugi sezon serialu fantasy opowiadającego o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu. Nowy sezon zabiera widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii.

Premiera: 8 stycznia, cały sezon



„Magicy”, sezon 5



Piąty sezon serialu fantasy opartego na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana pod tym samym tytułem. Opowiada o młodym chłopaku, który trafia do szkoły magii, gdzie odkrywa, że świat z jego ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości.

Premiera: 15 stycznia, cały sezon



„All American”, sezon 3



Trzeci sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.

Premiera: 19 stycznia



„Batwoman”, sezon 2



Drugi sezon serialu przygodowego, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Premiera: 19 stycznia



„Roswell, w Nowym Meksyku”, sezon 3



Trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz.

Premiera: 19 stycznia



„Cormoran Strike: Zabójcza biel”



Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling. Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają w poszukiwaniu tajemnicy, która pozwoli parze odkryć zbrodnię prowadzącą ich z zaułków Londynu aż do siedziby parlamentu.

Premiera: 21 stycznia



„Wampiry: Dziedzictwo”, sezon 3



Trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

Premiera: 22 stycznia



„Bo to grzech”



Opowieść o miłości, życiu i stracie autorstwa wielokrotnie nagradzanego Russella T. Daviesa. Serial koncentruje się na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80. Będąc w cieniu tej choroby, bohaterowie zdeterminowani są, by żyć i kochać bardziej niż kiedykolwiek.

Premiera: 23 stycznia, cały sezon



„Doktor Sen”



Czterdzieści lat po wydarzeniach z Lśnienia Stephena Kinga, Dan Torrance powraca, aby pomóc dziewczynie o niezwykłych zdolnościach. W roli głównej zdobywca Złotego Globu Ewan McGregor.

Premiera: 1 stycznia



„Perfekcjonistka” – zwiastun



Diane Kruger jako agentka, która zostaje zrekrutowana przez Mosad do tajnej misji w Teheranie.

Premiera: 2 stycznia



„Osierocony Brooklyn”



Kryminał z Edwardem Nortonem w roli prywatnego detektywa, który próbuje rozwikłać zagadkę śmierci przyjaciela w Nowym Jorku końca lat pięćdziesiątych. Bruce Willis w jednej z ról.

Premiera: 17 stycznia



„Richard Jewell”



Ochroniarz zapobiega wybuchowi bomby podczas Igrzysk Olimpijskich, ale media obarczają go winą za całe zajście. Oparty na prawdziwej historii film w reżyserii Clinta Eastwooda.

Premiera: 17 stycznia



„Kłamstwo doskonałe”



Wytrawny oszust postanawia uwieść dobrze sytuowaną wdowę, a ich relacja szybko przekształca się w wyrafinowaną grę w kotka i myszkę. Helen Mirren i Ian Mckellen w rolach głównych.

Premiera: 24 stycznia



„Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)”



Margot Robbie powraca jako Harley Quinn w kolejnej adaptacji popularnego komiksu. Pokręcona historia, opowiedziana przez główną bohaterkę w stylu, w jakim tylko ona może to zrobić.

Premiera: 31 stycznia



„Grzmotomocni”, sezon 3



Trzeci sezon ciepłego serialu pokazującego życie rodziny, której członkowie są obdarzeni niezwykłymi zdolnościami.

Premiera: 1 stycznia, cały sezon



„Leniuchowo”, sezon 2



Drugi sezon serialu o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo.

Premiera: 8 stycznia, cały sezon



„Tiger” (2021)



Dwuczęściowy film dokumentalny przybliżający sylwetkę Tigera Woodsa – pokazuje jego wzloty i upadki, a także wielki powrót. Produkcja przedstawia niepublikowane nigdy wcześniej materiały filmowe i wywiady z osobami, które najlepiej znają Tigera.

Premiera: 11 stycznia – część pierwsza, 18 stycznia – część druga



„Malowanie z Johnem” – zwiastun



Nowy improwizowany serial HBO, który został napisany i wyreżyserowany przez cenionego artystę Johna Luriego, jednocześnie odtwórcę głównej roli. Produkcja jest częściowo tutorialem medytacyjnym, częściowo rozmową przy kominku, a w każdym jej odcinku John Lurie oddając się malowaniu, dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, czego nauczył się o życiu.

Premiera: 23 stycznia



„Euforia” – odcinek specjalny



Drugi odcinek specjalny wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO; tym razem podążamy za Jules (Hunter Schafer) podczas Bożego Narodzenia, kiedy to dziewczyna podsumowuje ostatni rok swego życia.

