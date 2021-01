„Moon Knight”. Oscar Isaac w głównej roli w serialu Marvela!

„Cóż, sekret wyszedł na jaw. To zaszczyt być częścią ekipy, która przedstawi nową postać MCU Moon Knighta. Kto powiedział, że operatorzy martwią się białymi kostiumami!... Nie dzieje się to, jeśli są to złożone postaci, grane przez niesamowitych aktorów jak Oscar Isaac. Dziekuje dyrektorowi Mohamedowi Diabowi i MCU za zaproszenie mnie na pokład” – napisał w poście zamieszczonym na Instagramie Gregory Middleton. Jednocześnie operator oznaczył swoją lokalizację w poście w Budapeszcie na Węgrzech.

Oprócz Middletona, Disney, Marvel ani sam Isaac, nie ogłosili oficjalnie informacji o współpracy. Już wcześniej podawano, że produkcja serialu „Moon Knight” rozpocznie się w Budapeszcie na początku 2021 roku. Marvel po raz pierwszy ogłosił, że serial zostanie zrealizowany w sierpniu 2019 roku.

Moon Knight

Moon Knight (Marc Spector) to superbohater pojawiający się w amerykańskich komiksach wydawanych przez Marvel Comics. Postać stworzyli pisarz Dough Moench i artysta Don Perlin, a pojawiła się ona pierwszy raz w wydaniu z sierpnia 1975 roku. Bohater ten często porównywany jest do Batmana DC Comics: obaj są milionerami, którzy wykorzystują swoje bogactwo, aby stworzyć sprzęt używany przez ich alter ego do walki z przestępczością. Są również doświadczonymi detektywam i używają podobnych gadżetów. Moon Knight jednak często używa też wielu tożsamości i ma supermoce.

