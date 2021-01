Wojewódzki uderzył w Herbuś, tancerka nie pozostała mu dłużna. „Kubusiu, Dziubasku”

Wojewódzki o Herbuś

Od jakiegoś czasu Kuba Wojewódzki chwali się na swoim Instagramie (gdzie jego profil śledzi 1,3 mln osób) zdjęciami z wakacji. Tym razem zamieścił zdjęcie z plaży, na którym widzimy go w ogromnym kapeluszu. „Na Instagramie co jakiś czas należy zamieścić cytat/sentencje w stylu Buddy, Gandhiego albo przynajmniej Edyty Herbuś.”.. – stwierdził w opisie do fotki. „Oto moja ~ Żeby mieć ciastko i zjeść ciastko potrzebne są dwa ciastka.”.. – dodał.

„Kubusiu, Dziubasku”

Chociaż wpis Wojewódzkiego rozbawił wielu internautów, o czym znać dali w komentarzach, Edyta Herbuś nie pozostała obojętna na jego słowa. Tancerka postanowiła zadedykować „królowi TVN” jeden z postów, które określiła jako „ze złotą myślą”. „Pożreć czy pożądać? Oto jest pytanie! Jak zjesz wszystkie ciastka, to co Ci zostanie...?! Kubusiu, »Dziubasku«, gdybyś jeszcze kiedyś potrzebował weny, to zawsze służymy pomocą. Ach, muzą być. Nic nie poradzę, że jestem taka twórcza” – napisała aktorka.

instagram

Edyta Herbuś

Edyta Herbuś to polska tancerka, aktorka, prezenterka telewizyjna. Jest trzykrotną Mistrzynią Polski Formacji Tanecznych. Dwukrotną zdobywczynią Pucharu Polski Formacji Tanecznych. Półfinalistką drugiej i czwartej edycji programu „Taniec z gwiazdami” oraz zwyciężczynią 2. Konkursu Tańca Eurowizji.

