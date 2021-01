„Grey’s Anatomy: Chirurdzy” wraca z 17. sezonem. Będzie o koronawirusie

Wydarzenia z 2020 roku zainspirowały twórców „Grey’s anatomy: Chirurdzy” do pokazania walki z pandemią z perspektywy medyków ze szpitala Grey Sloan Memorial. To właśnie temat koronawirusa będzie dominował w nowych odcinkach.

W 17. sezonie zobaczymy walkę lekarzy o każdego pacjenta, którą utrudnia brak lekarstwa oraz szczepionki. Wyczerpani nadgodzinami i zdemotywowani brakiem efektów lekarze czują się sfrustrowani i bezradni. Szczególnie zdołowana jest Meredith (Ellen Pompeo), która robi wszystko, by pomóc swoim pacjentom. Po skończonym dyżurze, zupełnie wycieńczona, mdleje na szpitalnym parkingu. Po przyjęciu na oddział, okazuje się, że powodem zasłabnięcia nie było tylko zmęczenie. Meredith ma koronawirusa. Jej stan pogarsza się z godziny na godzinę, a przyjaciele starają się zrobić wszystko, by uratować lekarkę. Meredith zapada w śpiączkę. W swoim śnie przechadza się po plaży, nie jest tam jednak sama. W oddali widać postać, którą okazuje się nie kto inny a Derek (Patrick Dempsey). Dla fanów serialu, snujących teorie o powrocie Dereka, będzie to z pewnością miła niespodzianka.

Premiera 17. sezonu serialu

Polska premiera 17. sezonu serialu „Grey’s Anatomy: Chirurdzy” już w środę 13 stycznia o godzinie 21:05 na FOX. Od razu wyemitowane zostaną dwa odcinki. Kolejne epizody będzie można oglądać w każdą środę o godzinie 22:00.

