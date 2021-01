Henry Cavill wraca do zdrowia! Serialowy Wiedźmin zwrócił się do fanów

Henry'ego Cavilla, czyli serialowego Wiedźmina, śledzi na Instagramie aż 14,8 mln ludzi. Nic dziwnego zatem, że aktor chętnie dzieli się na nim informacjami na temat swojego życia i samego serialu, w którym gra.

Przypomnijmy, pod koniec 2020 roku informatorzy podawali, że Cavill doznał urazu podczas kręcenia 2. sezonu serialu „Wiedźmin”. Teraz informację tę potwierdził swoim wpisem sam aktor.

„Mamy tutaj w Wielkiej Brytanii lockdown więc wykorzystałem mój przywilej wyjścia z domu na pierwszy joggin od czasu kontuzji ścięgna udowego! Nie biegłem szybko i z pewnością nie przebiegłem długiego dystansu, ale to był duży krok w mojej drodze do wyzdrowienia, a także powrocie do rytmu po Bożym Narodzeniu, które mogło obejmować więcej niż kilka kubków grzanego wina i wyjątkowo tłustego indyka” – napisał na Instagramie Henry Cavill, publikując zdjęcie z treningu.

Sezon 2. „Wiedźmina” jest w przygotowaniu już od dłuższego czasu, ale proces ten był wielokrotnie przerywany. Początkowo pandemia koronawirusa zatrzymała wczesne prace nad nowym sezonem, a kiedy zdjęcia zostały ostatecznie wznowione późnym latem, pozytywne testy COVID wśród kilku członków załogi spowodowały dalsze opóźnienia. Kontuzja nogi Cavilla w grudniu była kolejnym wydarzeniem w tym, co wydawało się „przeklętym” procesem produkcyjnym.

