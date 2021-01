Netflix usunie w do końca stycznia ponad 25 tytułów. Co warto nadrobić?

Z pewnością niepocieszeni będą fani serii „Power Rangers”. Do tej pory na Netfliksie było mnóstwo treści opowiadającej o jej bohaterach. Z końcem stycznia nie będziemy już mogli ich obejrzeć na tej platformie. 7 stycznia z serwisu streamingowego usunięty został też „Aquaman”. Co jeszcze zniknie?

„Inkarnacja” – 10 stycznia



Psychiatra Cara dostaje pod opiekę mężczyznę z osobowością mnogą. Wkrótce odkrywa, że wszystkie wcielenia pacjenta są ze sobą połączone.



„Wszystko zostanie w rodzinie” – 10 stycznia

Zakochana para przyjeżdża do hotelu ojca dziewczyny na wakacje. Wkrótce pojawiają się tam również ich znajomi.



„Człowiek, który miał być królem polki” – 11 stycznia



Film dokumentalny o tym, jak czarujący artysta estradowy Jan Lewan ogołocił inwestorów z milionów dolarów poprzez skomplikowane oszustwo finansowe.



Kominek w Twoim domu – 20 stycznia



„Cień prawdy” – 26 stycznia



Dokument przybliża sprawę nastolatki zamordowanej w szkolnej toalecie.



„Tajemnice Mossadu” – 28 stycznia



Zabójstwa nazistów, terrorystów i irańskich naukowców pracujących nad bronią atomową przyniosły Mossadowi reputację groźnej agencji, ale wiązały się ze stratami moralnymi.



„Totalna Porażka” – 31 stycznia

Uczestnicy reality show wykonują trudne zadania, by wygrać sto tysięcy dolarów.



„Pablo Escobar, The Drug Lord” – 31 stycznia



„VR Troopers” – 31 stycznia



Trójka przyjaciół zafascynowanych sztukami walki zostaje wybrana do obrony ludzkości przed rządnymi władzy biznesmenem i jego armią z innego wymiaru rzeczywistości.



„Dzielne Żółwie: Następna Mutacja” – 31 stycznia



Po filmach na temat zmutowanych żółwi ninja przyszedł również czas na serial. Tytułowi bohaterowie - Rafael, Leonardo, Michaelangelo i Donatello - mają już po 18 lat. Ich trenerem dalej jest szczur Splinter (Rębajło). No ale musi być też coś nowego - w Nowym Jorku miała miejsce kolejna mutacja żółwi, z której jak do tej pory nasi zieloni towarzysze odnaleźli tylko żółwicę o imieniu Venus. W każdym odcinku razem stają do walki przeciwko złym ludziom, a przy okazji poszukują swoich młodych towarzyszy.



„Power Rangers: Zagubiona galaktyka” – 31 stycznia



Pięcioro młodych wojowników pochodzących z planety Terra Venture zostaje wybranych do obrony galaktyki.



„Power Rangers. Turbo” – 31 stycznia

Power Rangers mają za zadanie powstrzymanie Divatox przed uwolnieniem groźnego Maligore mogącego zniszczyć wszechświat.



„Power Rangers RPM” – 31 stycznia



„Power Rangers Samurai” – 31 stycznia



Power Rangers opanowują moc starożytnych symboli samurajskich i mierzą się z nowym zagrożeniem próbującym zawładnąć Ziemią.



„Power Rangers Super Samurai” – 31 stycznia



Power Rangers opanowują moc starożytnych symboli samurajskich i mierzą się z nowym zagrożeniem próbującym zawładnąć Ziemią.



„Power Rangers SPD” – 31 stycznia

Power Rangers są rekrutami wytrenowanymi przez specjalną akademię. Mają za zadanie powstrzymanie złych kosmitów przed atakami na Ziemię.





„Power Rangers Mighty Morphin Alien Rangers” – 31 stycznia



„Power Rangers Jungle Fury – Way of the Master” – 31 stycznia



„Power Rangers Dino Charge” – 31 stycznia



Nowa grupa Power Rangers ma za zadanie znalezienie pięciu potężnych klejnotów, których moc zagraża Ziemi.



„Power Rangers w kosmosie” – 31 stycznia



Siły zła więżą Zordona. Power Rangers wyruszają w kosmos, aby zdobyć nową moc i odbić swojego sojusznika z rąk Astronemy.



„Power Rangers Dino Grzmot” – 31 stycznia



Tommy Olivier, dawny Power Ranger, rekrutuje nowych wojowników, którzy mają za zadanie pokonanie groźnego Mesogoga.



„Power Rangers Mystic Force” – 31 stycznia



Wiedźma Udonna obdarza magiczną mocą pięcioro młodych ludzi, dzięki której mogą przemienić się w Power Rangers i walczyć z siłami zła.



„Power Rangers Zeo” – 31 stycznia



Gosei i jego asystent wybierają pięcioro nastolatków do walki z kosmitą Warstarem.



„Power Rangers Megaforce” – 31 stycznia



Power Rangers odnajdują kryształ Zeo, dzięki któremu odzyskują siły i mogą zmierzyć się z nowym przeciwnikiem, Mechanicznym Imperium.



„Power Rangers Ninja Storm” – 31 stycznia



Troje podopiecznych Akademii Ninja zdobywa moc Power Rangers, dzięki której mogą walczyć z atakującym Ziemię Lothorem.



„Power Rangers Operation Overdrive” – 31 stycznia



Pięcioro młodych ludzi używa mocy Power Rangers, aby znaleźć antyczne relikty i zabezpieczyć je przed siłami zła.



„Power Rangers Wild Force” – 31 stycznia



Power Rangers cofają się w czasie z roku 3000 do 2001, aby powstrzymać niebezpiecznego Ransika przed uwolnieniem groźnych mutantów.



„Power Rangers Time Force” – 31 stycznia



Grupa nastolatków, zamieszkująca miasteczko zwane Turtle Lake, musi zmierzyć się z potężnymi siłami z kosmosu. Planeta Ziemia zostaje najechana przez okropnych Orgów. Jedynie grupa nastolatków może zmierzyć się z najeźdźcami.

