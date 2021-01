„Malcolm i Marie”. Jest zwiastun nowego filmu Sama Levinsona dla Netfliksa. W obsadzie Zendaya i Washington

Film „Malcolm i Marie” Netflix nabył we wrześniu podczas targów na Festiwalu Filmowym w Toronto. W tym samym czasie gigant kupił także obrazy „Cząstki kobiety” z Shią LaBeoufem i Vanessą Kirby (film jest już dostępny na Netfliksie) oraz „Bruised” w reżyserii Halle Berry.

O czym jest film?

Film „Malcolm & Marie” został nakręcony podczas pandemii na taśmie filmowej 35 mm w czerni i bieli. Co wiemy o fabule? „Malcolm (John David Washington) i jego dziewczyna Marie (Zendaya) wracają do domu z premiery filmu Malcolma i czekają na pierwsze recenzje krytyków. Wieczór przybiera jednak niespodziewany obrót, gdy na jaw wychodzą wcześniej niewypowiedziane na głos prawdy o ich związku, co wystawia ich miłość na próbę” - podaje Netflix w opisie obrazu.

Pomysł na film

Portal Deadline informuje, że pomysł na film wyszedł od samej Zendai, która po tym, jak zamknięto plan drugiego sezonu serialu „Euforia” z powodu pandemii koronawirusa, zapytała Sama Levinsona, czy napisałby i wyreżyserował film z nią. Koncepcja miała przyjść szybko, podobnie jak i sam scenariusz.

– Jestem bardzo wdzięczny tej obsadzie i ekipie, z których wielu to moja rodzina z „Euforii”, za to, że spotykali się z nami w tym niepewnym czasie. Czuliśmy się zaszczyceni, że możemy nakręcić ten film i zrobiliśmy to z wielką miłością. Wszyscy jesteśmy podekscytowani, że trafi na Netflix, który nie ma sobie równych – powiedział Levinson, komentując informacje.

Premiera na Netfliksie

Premiera filmu „Malcolm i Marie” już 5 lutego na Netfliksie.

