Paulina Sykut-Jeżyna świętuje 40. urodziny. Prezenterka pokazała zdjęcia

Paulina Sykut-Jeżyna skończyła 40 lat. Prezenterka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami z imprezy- niespodzianki, którą przygotowali dla niej w domu najbliżsi. Urodzinowe życzenia prezenterce złożyło wiele gwiazd m.in. Joanna Jędrzejczyk, Sylwia Lipka, Katarzyna Cichopek, Maciej Dowbor, Joanna Moro, Beata Sadowska oraz Paulina Krupińska.

Paulina Sykut-Jeżyna - kim jest?

Paulina Sykut-Jeżyna to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna związana z Polsatem. Ukończyła studia na kierunku kultoroznawstwo oraz dziennikarstwo. Jako nastolatka zajmowała się amatorsko śpiewem i brała udział w licznych konkursach. W 2003 wystąpiła w drugiej edycji programu „Idol”, jednak nie przeszła do finału. W tym samym roku zaczęła prowadzić program „Muzyczne listy” w TV4, z którym była związana aż do 2012 roku. Od jesieni 2007 prezentuje prognozę pogody w telewizji Polsat. W latach 2011–2016 wraz z Maciejem Rockiem współprowadziła program „Must Be the Music. Tylko muzyka”. Od 2016 roku jest gospodynią programu „Taniec z Gwiazdami”. Prowadziła wiele imprez m.in. Sylwestrową Moc Przebojów, Sopot Top Trendy Festiwal czy Świętokrzyską Galę Kabaretową. W 2019 i 2020 otrzymała Telekamerę w kategorii „prezenter pogody”.

