Sukces Sary Boruc. Płaszcz z jej kolekcji założyła gwiazda pokazów Victoria's Secret

Sara Boruc z pewnością nie może narzekać na początek roku. Najnowsza kolekcja jej marki The Mannei cieszy się ogromną popularnością. W kożuchu zaprojektowanym przez żonę Artura Boruca pokazała się kilka dni temu Kendall Jenner. Teraz ubraniami Polki pochwaliła się Elsa Hosk. Na instagramowym profilu modelki Victoria's Secret pojawiło się kilka fotografii w kożuchu marki The Mannei. Brązowy płaszcz został stworzony ze skóry oraz wełny.

- Właśnie się obudziłam i dostałam z tysiąc wiadomości z gratulacjami! Następna absolutnie cudowna dziewczyna, modelka Victoria's Secret w płaszczu The Mannei. Wstawiła fotę, otagowała i jest zakochana. To niesamowite, bo The Mannei nie ma nawet jeszcze strony. Startujemy 10 stycznia. Dziękuję Wam za niesamowite wsparcie - napisała Sara Boruc w mediach społecznościowych.

instagram

Elsa Hosk - kim jest?

32-letnia Elsa Hosk to szwedzka modelka znana ze współpracy z marką Victoria’s Secret. Jako nastolatka trenowała koszykówkę. Po ukończeniu liceum chciała nawet zostać profesjonalną zawodniczką, jednak z uwagi na małą popularność tego sportu w Szwecji oraz niewielkie szanse rozwoju, zrezygnowała. W 2008 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku i rozpoczęła karierę jako profesjonalna modelka. Podpisała kontrakt z agencją IMG Models. Wzięła udział w kampaniach marek takich jak: Guess, Anna Sui, Juicy Couture, Fornarina, Avon oraz Andrew Marc. Jej twarz pojawiła się na okładkach „Vogue”, „Harper’s Bazaar”, „GQ”, „Elle” oraz magazynu „Maxim”.

W 2011 roku rozpoczęła współpracę z Victoria’s Secret zostając ambasadorką linii „Pink”. Od tego czasu regularnie pojawiała się na corocznym pokazie Victoria’s Secret Fashion Show. W 2015 roku oficjalnie została uznana za aniołka marki. W 2018 roku została wybrana do zaprezentowania Fantasy Bra podczas pokazu Victoria's Secret. Biustonosz prezentowany przez Hosk wykonany z 2100 diamentów Swarovskiego wart jest milion dolarów.