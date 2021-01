Carrie Bradshaw powraca. Potwierdzono kontynuację „Seksu w wielkim mieście”

„Seks w wielkim mieście” z pewnością zasługuje na miano kultowego. Serial na podstawie bestsellerowej książki Candace Bushnell o tym samym tytule można było oglądać w latach 1998-2004 na HBO. Powstało sześć sezonów składających się w sumie z 94 odcinków. Korzystając z ogromnej popularności produkcji w 2008 oraz 2010 roku nakręcono dwa filmy, w których pokazano dalsze losy pisarki Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), prawniczki Mirandy Hobbes (Cynthia Nixon), właścicielki galerii sztuki Charlotte York (Kristin Davis) oraz specjalistki PR Samanthy Jones (Kim Catrall). Dla wszystkich fanów serialu mamy dobre wieści. Właśnie potwierdzono oficjalnie, że trwają prace nad kolejnym sezonem.

instagram

„Seks w wielkim mieście” - co wiemy o kontynuacji?

„And Just Like That…” będzie opowiadał o życiu bohaterek po pięćdziesiątce.Na ekranie zobaczymy znane z poprzednich sezonów: Sarah Jessicę Parker, Cynthię Nixon i Kristin Davis. W serialu zabraknie Samanthy, ponieważ Kim Catrall nie wyraziła chęci udziału w produkcji. Łącznie powstanie 10 30-minutowych odcinków. Losy Carrie, Charlotte i Mirandy będzie można śledzić na HBO Max. Do sieci trafił już pierwszy teaser produkcji.

instagram

Wcześniej HBO Max zapowiedziało prace nad rebootem „Plotkary” oraz nową wersję „True Blood”.

Czytaj też:

Iga Świątek: Żałuję tylko, że nie mam zdjęcia z Beatą Kozidrak