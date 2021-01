Rozenek-Majdan z rodziną wybrała się na wakacje do Meksyku. „Daliśmy radę”

W dobie pandemii koronawirusa wiele osób musiało zrezygnować z dalekich podróży. Obowiązkowa kwarantanna po powrocie i liczne restrykcje w wielu państwach świata skutecznie zniechęcały do wyjazdów poza granice naszego kraju. Niektóre kraje przeżywają jednak obecnie prawdziwe oblężenie. Jak donosi „New York Times”, wielu Amerykanów wykorzystuje brak ograniczeń związanych z wjazdem do Meksyku i ucieka przed lockdownem do sąsiadów. Z szacunkowych danych wynika, że tylko w listopadzie kraj ten odwiedziło pół miliona osób. Na zdjęciach, które są publikowane w mediach społecznościowych widać mnóstwo ludzi wypoczywających na plażach czy w lokalach gastronomicznych. Nie oznacza to jednak, że koronawirus ominął Meksyk. W ciągu poprzedniej doby odnotowano ponad 16 tys. nowych przypadków zakażeń i 1135 zgonów związanych z COVID-19.

Rozenek-Majdan relacjonuje z Meksyku: Musieliśmy kupić wszystko!

W podróż do Meksyku postanowiła udać się również Małgorzata Rozenek-Majdan z mężem Radosławem Majdanem oraz synami: Stasiem, Tadeuszem i Heniem. – No i dolecieliśmy, po tylu godzinach, daliśmy radę. Wszyscy w komplecie wypełniamy teraz druki. Najważniejsze, że już jesteśmy – powiedziała gwiazda TVN po wylądowaniu. Sam lot z przesiadką trwał ponad 12 godzin. Jak dodała, hotel, w którym zatrzymała się z rodziną jest oddalony o blisko dwie godziny od lotniska.

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze relacje z Tulum. - Jak idziesz ulicą, to każda taksówka się zatrzymuje i chce nas zawieść. Czyżbyśmy wyglądali jak turyści? Nie wyglądamy na lokalsów? - opowiadała na instastory gwiazda TVN. Para postanowiła się udać na pierwsze zakupy. - Wchodzę w stroje nie tylko letnie, ale też zimowe. Chociaż po ostatnim ataku na Kapitol chyba odpuszczę rogi i poszukam czegoś innego. Ja to jestem tym typem, który na kolonii pierwszego dnia wydawał wszystkie pieniądze. Teraz musieliśmy kupić wszystko - wanienkę, krzesełko do karmienia, fotelik do wożenia - dodała Rozenek-Majdan.

Niedawno na urlop do Meksyku wybrały się też inne polskie celebrytki: Marcelina Zawadzka oraz Natalia Siwiec.

