Maja Frykowska krytykuje postać dziadka w serialu TVP. „Skandaliczne sceny”

Agnieszka Osiecka w latach 1963-1964 była żoną Wojciecha Frykowskiego. Para wzięła ślub w Zakopanem. Ich relację pokazano w najnowszej produkcji TVP, która opowiada o życiu pisarki. W „Osieckiej” w rolę męża artystki wcielił się Mikołaj Roznerski. Serialowy Wojeciech Frykowski został pokazany jako kobieciarz, który flirtował z innymi na oczach ukochanej. Takim ukazaniem producenta filmowego rozczarowana jest jego wnuczka – Maja Frykowska.

Celebrytka przyznała, że Mikołaj Roznerski dobrze pasuje do tej roli, jednak nie podoba jej się, że z serialu wyłania się obraz Frykowskiego jako lowelasa. „Oglądam serial i mam pewne przemyślenia, jednak nie mogę zostać obojętna w stosunku do sceny, w której pokazano mojego dziadka w sposób absurdalny! Jako mężczyznę bez klasy. Różne słuchy o nim chodziły, ale końcówka sceny w odcinku 5, która odgrywa się na oczach Agnieszki Osieckiej, jest skandaliczna. W stosunku do kobiet był nonszalancki. Kiedy Agnieszka go zostawiła, z opowieści wujka wiem, że bardzo chciał ją odzyskać. Więc pokazywanie, jak »obraca jakąś panienkę« na oczach Agnieszki. Z całym szacunkiem, ale to jest kompromitujące dla samych twórców serialu” – oceniła.

„To barwne ptaki, które żyją, jak chcą”

Jednocześnie Maja Frykowska przyznała, że zainteresowanie jej dziadkiem nieustająco rośnie. „Należał on niewątpliwie do ludzi mających bogatą osobowość, a koło takich nie da się przejść obojętnie. To barwne ptaki, które żyją, jak chcą. Sądzę, że nie jeden mężczyzna chciał być taki jak on. Potwierdzają to wypowiedzi znanych artystów, ludzi, którzy naprawdę go znali” – zaznaczyła.



Wojciech Frykowski został zamordowany 9 sierpnia 1969 r. w Beverly Hills. Jego ciało poddano kremacji w Los Angeles, a prochy pogrzebano na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

