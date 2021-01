Weronika Rosati skończyła 37 lat! Aktorka zdradziła, o czym marzy

W sobotę 9 stycznia Weronika Rosati skończyła 37 lat. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym podziękowała fanom za życzenia i poinformowała, o czym marzy. – Ja bym sobie w tym roku życzyła, tak naprawdę, zabrzmi to banalnie i trochę będę mówić jak wszystkie kandydatki na miss świata – życzę sobie pokoju na Ziemi. Życzę sobie pokoju na Ziemi, żeby ten rok był bardziej normalny niż poprzedni – powiedziała Weronika Rosati.

W dalszej części nagrania aktorka uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, w jaki sposób spędziła urodziny. Przekazała, że jej córeczka odśpiewała swoją wersję „Happy Birthday”. Weronika Rosati poinformowała także o sukcesie filmu, w którym zagrała. – Nasz film „Śniegu już nigdy nie będzie” jest w najważniejszych amerykańskich magazynach filmowych pretendowany do nominacji do Oscara. Oczywiście to byłoby super, ale nawet gdyby tak się nie stało, to i tak jestem niesamowicie szczęśliwa, że biorę udział w tym filmie, że był w Wenecji na festiwalu i że ma bardzo dobre recenzje – powiedziała aktorka.

