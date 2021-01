Co dalej z Czarną Panterą i Czarną Wdową? Ilu będzie Spider-Manów? Kevin Feige uchylił rąbka tajemnicy

WandaVision ma być serialem odważnym, rewolucyjnym, ekstremalnym. To już wiemy, tego ojciec sukcesu Marvel Cinematic Universe powtarzać nam nie musi. Czy jednak w plotkach o trzech Spider-Manach i zaproszeniu aktorów z poprzednich filmów o Człowieku-Pająku było ziarno prawdy? To pytanie prezesowi Marvel Studios chciałby zadać każdy. Na szczęście padło ono w trakcie rozmowy z portalem comicbook.com.

– Czytałem niektóre informacje, ale nie dam głowy, że wszystkie. Fajne w internetowych spekulacjach w związku z naszymi projektami jest to, że czasem nie mogą być dalsze od prawdy, a czasem są zatrważająco blisko. Tak to wyglądało w ostatnich latach. Zdradzenie teraz prawdy byłoby zabraniem frajdy z odkrywania tych rzeczy – stwierdził, pozostawiając nas w dalszej niepewności.

Czarna Pantera i Czarna Wdowa

Dużo bardziej kategoryczny był Feige w kwestii dalszych losów Czarnej Pantery. Po śmierci Chadwicka Bosemana, odtwórcy głównej roli, całe to odgałęzienie MCU stanęło pod znakiem zapytania. – Ryan Coogler ciężko pracuje nad scenariuszem, wykorzystując do tego cały szacunek, miłość i geniusz, który ma do tego materiału. Jest to dla nas pocieszeniem. Tworzenie kontynuacji zawsze polegało na pogłębieniu mitologii. Stoi przed nim również wyzwanie uhonorowania i oddania szacunku lekcjom, jakie pozostawił po sobie Chad – mówił. Zapewniał też, że ma nadzieję na premierę „Czarnej Wdowy” w maju 2021 roku.

Czytaj też:

Tom Holland zdradza, jak ratowano Spider-Mana dla MCU. „Byłem pijany”