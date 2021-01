Zborowski odpowiedział na propozycję ministra zdrowia. „Trzeba to zrobić”

Od kilkunastu dni media informują o grupie osób, która poza kolejnością zaszczepiła się w szpitalu WUM w Warszawie. Wśród nich są m.in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Leszek Miller z żoną, Irena Eris oraz Henyk Orfinger, Edward Miszczak czy jak ustalił Wprost – były kapitan SB Roman Kurnik.

Niedzielski proponuje wolontariat

– Myślę, że osoby zaszczepione poza kolejnością powinny poczuć odpowiedzialność. Pewnym odpracowaniem tego niesłusznie przyjętego przywileju byłaby praca w charakterze wolontariusza w przychodniach bądź w miejscach, w których można pomóc walczyć z COVID-19 – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zborowski: Uważam, że to jest dobry pomysł

Do propozycji szefa resortu zdrowia pozytywnie odniósł się Wiktor Zborowski. – Trzeba to zrobić. Uważam, że to jest dobry pomysł – mimo że w całej tej awanturze moje intencje były czyste – więc ja tego nie odbieram jako jakąś karę. Ja w razie czego mogę na to wyrazić zgodę – powiedział aktor w rozmowie z Radiem Zet. Pytany o to, jak do propozycji ministra zdrowia odnoszą się koledzy i koleżanki z branży, Wiktor Zborowski zdradził, że rozmawiał o tym z Krzysiem Materną. – I Krzysiek powiedział, że też się przychyla do tego – wyjaśnił.

Zborowski potwierdził doniesienia Wprost

O tym, że to właśnie Krzysztof Materna może zostać wolontariuszem pisaliśmy we Wprost. Z naszych informacji wynika, że jest on pierwszym, który zgłosił chęć wzięcia udziału w wolontariacie, jako formie „odpracowania” możliwości skorzystania ze szczepień poza kolejnością, którą VIP-om zaoferował WUM. Aktor, reżyser i producent telewizyjny poproszony o komentarz do słów ministra, odpowiedział:

Nie czuję się winny, a minister zdrowia wielokrotnie mnie obrażał w swoich komentarzach. Zostaliśmy poddani manipulacji i politycznym rozgrywkom. Dlatego informacjami o wolontariacie nie chce dzielić się z opinią publiczną. Kwestie dotyczące wolontariatu rozstrzygam w ramach własnego sumienia – odpowiedział.

