Roksana Węgiel skończyła 16 lat. Jak świętowała ten wyjątkowy dzień?

W poniedziałek 11 stycznia Roksana Węgiel skończyła 16 lat. W tym wyjątkowym dniu przyjaciele zorganizowali dla niej małe przyjęcie. Relacja z imprezy trafiła do mediów społecznościowych. „Moje 16 urodziny! Po raz kolejny uświadamiacie mi, że mam najlepszych fanów na świecie! Zorganizowaliście dla mnie wielką niespodziankę! Dostałam masę cudownych prezentów. Dziękuję też moim przyjaciołom, za pamięć i świetnie spędzone chwile, love u all. Sprawiliście mi ogromną radość” - napisała piosenkarka na Instagramie. Na fotografiach widać, że fani wprost zasypali prezentami młodą wokalistkę. Nie zabrakło także specjalnego, urodzinowego tortu.

Roksana Węgiel - kim jest?

Roksana Węgiel jest zwyciężczynią pierwszej edycji programu The Voice Kids w TVP2. W ramach nagrody podpisała kontrakt płytowy z Universal Music Polska. 6 kwietnia 2018 w serwisie YouTube zaprezentowała teledysk do „Żyj”. 17 sierpnia wydała drugi singiel, „Obiecuję”. W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Jej piosenka „Anyone I Want to Be” ak bdzo się spodobała, że młoda wokalistka zdobyła pierwsze miejsce. W styczniu 2019 uzyskała nominację do nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku. Wystąpiła również jako gość specjalny podczas 18. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Warszawie. Wspólnie z Duncanem Laurence i Viki Gabor wykonała eurowizyjny utwór Duncana „Arcade”. Jest również laureatką Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Na swoim koncie ma jeden album - wydany w 2019 roku.

