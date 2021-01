Ksiądz nazwał ją „spróchniałą matroną”. Maryla Rodowicz odpowiada

Ks. Michał Woźnicki zasłynął konfliktem ze Zgromadzeniem Salezjańskim, którego klasztoru nie chciał opuścić mimo decyzji o wydaleniu z zakonu. Suspendowany kapłan odprawiał również nabożeństwa bez zachowania rygorów sanitarnych, przez co odwiedzili go policjanci. Ostatnio ponownie dał o sobie znać, tym razem za sprawą kontrowersyjnego kazania, do nagrania którego dotarł „Super Express”.

Ks. Woźnicki o Kozidrak i Rodowicz

Duchowny odniósł się do imprezy sylwestrowej emitowanej przez Polsat, podczas której wystąpiły Maryla Rodowicz i Beata Kozidrak. – Jedna na pewno jest w wieku bliskim mojej mamy – Pani Rodowicz, a druga trochę młodsza, ale pamiętam jeszcze sprzed pójścia do seminarium – podkreślił.

Ks. Woźnicki dodał, że mimo upływu kilkudziesięciu lat „podstarzałe gwiazdeczki” wciąż występują na scenie. – Jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę: hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony – powiedział. Były salezjanin postanowił również skupić się na wyglądzie wspomnianych piosenkarek. Zwrócił uwagę na „pyziałą twarz pani Rodowicz” oraz „opuchniętą twarz pani Kozidrak”.

Były salezjanin o "spróchniałych matronach". Rodowicz odpowiada

Na kontrowersyjne słowa ks. Woźnickiego postanowiła odpowiedzieć Maryla Rodowicz. Piosenkarka udostępniła swoje zdjęcie żartując, że występuje na nim „podstarzała gwiazda, którą niejeden ksiądz słuchał na studiach w wojsku” . Jak dodała, wspomniana gwiazda posiada również „pewną część ciała, którą koń też ma i nie chodzi o zad” .

Dalej Rodowicz także ironicznie nawiązała do słów duchownego. Poinformowała, że „matrona idzie teraz zjeść kanapkę z masełkiem, dla dobra swojej pyziatej buzi” . Oznaczyła także profil Beaty Kozidrak dopytując, co u niej słychać i nazywając ją „biskupem”.

