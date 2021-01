Czeka nas rok pełen premier! Netflix zapowiada: Co tydzień nowy film

„2021 zaczynamy z przytupem!” – zapowiada Netflix. Na platformie streamingowej co tydzień ma pojawiać się nowy film. Czego można się spodziewać? „Tegoroczny repertuar zaskoczy i zachwyci kinomanów na całym świecie filmami nagradzanych twórców, m.in. Jane Campion (The Power of the Dog), Paolo Sorrentino (The Hand of God) i Adama McKaya (Don't Look Up). Nowy rok przyniesie jeszcze więcej produkcji pełnych tego, co widzowie Netflix lubią najbardziej - zombie (Armia umarłych), kowbojów (The Harder They Fall, Concrete Cowboy) i licealnych romansów (finałowe części trylogii Do wszystkich chłopców, których kochałam i The Kissing Booth). Sprawimy, że znów usłyszysz krzyki nastolatków (trylogia Fear Street, There's Someone Inside Your House), przeniesiemy na ekran twoje ulubione książki (The Woman in the Window, Munich), dostarczymy solidnej dawki adrenaliny (Red Notice, Sweet Girl, Kate) i damy twojej rodzinie powód, by powiedzieć TAK dla wspólnego oglądania filmów (Dzień na tak, Back to the Outback, ʻOhana: Najcenniejszy skarb)” – zapowiada Netflix.

Czołowe gwiazdy z filmach na Netfliksie

Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd. Pojawią się produkcje z udziałem takich gwiazd jak Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington czy Octavia Spencer.

Netflix - filmowe premiery 2021

Poniżej pełna lista filmowych premier na Netliksie (część z nich nie ma jeszcze polskich tytułów, bądź tytułów w ogóle - znany jest jedynie reżyser):