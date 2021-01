Co zastąpił galinstan? Znasz odpowiedź na pytanie, które padło w „Milionerach”?

„Galinstan, stop galu, indu i cyny, zastąpił?” – brzmiało pytanie. Prowadzący Hubert Urbański podał także cztery odpowiedzi:

A) złoto w obrączkach,

B) rtęć w termometrach,

C) miedzionikiel w złotówkach,

D) amalgamat w plombach.

Pani Hanna postanowiła najpierw skorzystać z koła "pół na pół". Po odrzuceniu dwóch błędnych odpowiedzi pozostały opcje B oraz C. Uczestniczka, mimo że nie była pewna, zaryzykowała i postawiła na odpowiedź B – rtęć w termometrach. Był to bardzo dobry krok, ponieważ jest to poprawna odpowiedź.

Galinstan

Galinstan – niskotopliwy stop eutektyczny galu, indu i cyny płynny w temperaturze pokojowej, zestala się w temperaturze około −20 °C. Dzięki temu, że jest mniej toksyczny, znajduje zastosowanie w termometrach zamiast rtęci lub stopu sodowo-potasowego.

