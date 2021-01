Paweł Domagała zdradził, dlaczego nie robi sobie zdjęć z fanami. „Mordo, uśmiechnij się”

Piosenka „Weź Nie Pytaj” miała swoją premierę w 2018 roku i od razu stała się ogromnym hitem. Do tej pory w serwisie YouTube utwór został odtworzony 127 mln razy. Tym samym sławny stał się także Paweł Domagała, którego większość widzów kojarzyła z serialu „O mnie się nie martw”.

„Polowanie na małpę”

Domagała udzielił ostatnio szczerego wywiadu serwisowi Plejada, opowiadając o nowej płycie – „Wracaj”. Odniósł się ponadto do kwestii robienia sobie z fanami zdjęć. Wyjaśnił, że nie pozwala na to, ponieważ jest to forma samoobrony.

– Generalnie rozmawiam z ludźmi i wszystko jest spoko. Po prostu nie zgadzam się na selfie, bo tego nie lubię. Zresztą, wyjaśniłem to wszystko w piosence „Chmury” na mojej nowej płycie. Teraz każdy ma telefon, zależy mu, żeby zrobić to zdjęcie, a mnie to bardzo denerwuje – wyjaśnił. – Po sukcesie „Weź nie pytaj” miałem wrażenie, że zaczęło się polowanie na małpę – żeby tylko mieć selfie z Domagałą. Mało kto chciał pogadać, tylko słyszałem: „mordo, uśmiechnij się”, a potem raz jeszcze, bo coś nie wyszło. Źle znosiłem to i psychicznie, i fizycznie – wyznał.

Artysta zapewnił, że jak się okazało 99,9 proc. jego fanów uznało to za dobry pomysł. – Po koncercie wolę wyluzować się i pogadać z moimi słuchaczami. Myślę, że dla większości z nich to cenniejsze niż zdjęcie – stwierdził.

