Dawid Ogrodnik jako Najmro. Jest data premiery filmu o „superbohaterze PRL”

Kim był Najmro?

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” to komedia akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego celebryty półświatka, który ośmieszał władze PRL wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali. Milicja dawała za głowę Najmrodzkiego milionowe nagrody, a jego brawurowe wyczyny śledziła cała Polska. W filmie Najmro wraz ze swoją ferajną obrabia Pewexy, żeby żyć kolorowo w czasach, w których wszystko jest szare i zakazane. Ponad wszystko kocha wolność i dobrą zabawę. Choć żyje w świecie najpiękniejszych kobiet, najszybszych samochodów i wielkich pieniędzy, poznaje dziewczynę, dla której chce wszystko zmienić. Tylko czy będzie potrafił? W głównej roli występuje Dawid Ogrodnik („Ostatnia rodzina”), a partnerują mu Robert Więckiewicz („Kler”), Jakub Gierszał („Najlepszy”), Rafał Zawierucha („Pewnego razu w Hollywood”), Olga Bołądź („Kobiety mafii”) oraz debiutująca na wielkim ekranie Masza Wągrocka (serial „Król”).

Superbohater PRL

– Zdzisław Najmrodzki w pewnym sensie był superbohaterem PRL. Tworząc tę postać, wykorzystaliśmy kilka najważniejszych faktów z jego życia, ale Najmro. Kocha, kradnie, szanuje to fantazja i fikcja, która ubarwiła prawdziwą historię – wyjaśnia Mateusz Rakowicz, reżyser i współautor scenariusza. – Nasz bohater ucieka od szarej rzeczywistości i pragnie sięgać ponad miarę przeciętnego człowieka. Sięgać najwyżej, jak się da. Ludzie w tamtych czasach nie śledzili kronik kryminalnych po to, żeby się przekonać, czy wreszcie go złapano. Chcieli wiedzieć, czy znowu udało mu się uciec. Niedawno ukończyliśmy prace, a pierwsi „testowi” widzowie przyjmują film bardzo entuzjastycznie. Mówią, że »Najmro. Kocha, kradnie, szanuje« to powiew świeżości, jakiego w polskim kinie nie było od dawna – przekonuje.

Premiera filmu

Z uwagi na pandemię koronawirusa premiera filmu „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” została przesunięta na jesień – 17 września 2021 roku.

Czytaj też:

Co zastąpił galinstan? Znasz odpowiedź na pytanie, które padło w „Milionerach”?