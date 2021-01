Dwayne „The Rock” Johnson sprzedaje swój dom. Robi wrażenie?

Jak podaje portal Dirt.com, gwiazda kupiła dom niecałe 1,5 roku temu za 9,5 mln dolarów. Oznacza to, że na jego sprzedaży teraz Johnson straci 2 mln dolarów. Może sobie jednak na to pozwolić – drugi rok z rzędu ogłoszono go najlepiej zarabiającym aktorem w Hollywoodów. Według szacunków magazynu „Forbes”, „The Rock” miedzy czerwcem 2019 a czerwcem 2020 roku zarobił około 87,5 mln dolarów.

Posiadłość, którą chce sprzedać aktor, inspirowana jest francuskim stylem wiejskim. W środku znajduje się osiem sypialni, sześć łazienek i trzy toalety. Z domu rozciąga się piękny widok na prywatne jezioro i rozległe zielone tereny. Obowiązkowo przy posiadłości znajduje się piękny basen. Na działce jest także stodoła z 12 boksami na konie oraz stodoła z sianem. Jest także dodatek dla gości, którzy chcą mieć nieco więcej prywatności – to oddzielny domek z bali z połowy XIX wieku.

