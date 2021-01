Premiera filmu Sylwestra Latkowskiego „Taśmy Amber Gold”. Gdzie oglądać?

Centrum Informacji TVP na swojej stronie internetowej zamieściło opis filmu „Taśmy Amber Gold. Układ Trójmiejski nie umiera nigdy”. „Sylwester Latkowski, autor filmu, Trójmiasto nazywa małą Sycylią, bo tutaj świat przestępczy krzyżuje się z polityką, władzą samorządową, policją, służbami specjalnymi, prokuratorami i sędziami, wielkim i małym biznesem. Są dobrze zorganizowani. Można powiedzieć, że nawet zdyscyplinowani. Od lat pilnują, by nie wkradł się tutaj chaos. Wszystko dzieje się po cichu. Czy teraz coś się zmieni?” – czytamy w komunikacie.

W środę 13 stycznia na antenie TVP1 oraz TVP Info o godz. 20:35 zostanie premierowo wyemitowany dokument Sylwestra Latkowskiego „Taśmy Amber Gold. Układ Trójmiejski nie umiera nigdy”. Po emisji odbędzie się dyskusja, która poprowadzi Michał Adamczyk. W rozmowie weźmie udział autor filmu, ale także dziennikarze oraz publicyści.

W dokumencie Sylwester Latkowski przedstawia dziennikarskie śledztwo, które prowadził przez osiem lat. W filmie mają pojawić się również nagrania, które dotąd nie zostały upublicznione – poinformowało Centrum Informacyjne TVP.