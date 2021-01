„Osiecka”. Artur Barciś wycięty z serialu TVP. Aktor wyznał, co o tym myśli

W sprawie serialu i wyciętych scen dziennik „Fakt” skontaktował się bezpośrednio z samym aktorem, znanym między innymi z popularnej produkcji „Miodowe lata”. Barciś potwierdził, że jego wątek usunięto z serialu TVP1. – Taki los aktora, że czasem go wytną. Tak się zdarza, że przy montażu coś wypada, a ja zagrałem tam tylko jedną scenę. Żałuję, że tak się stało, ale cóż ja mogę na to powiedzieć? Widocznie odcinek był za długi albo były jakieś inne przyczyny, o których mi nie wiadomo – powiedział.

„Osiecka” – o czym jest serial?

Serial „Osiecka” to biografia artystki, która obejmuje okres od lat 50. do jej śmierci, czyli do lat 90. Jej tłem są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Filmowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu.

Produkcję wyreżyserowali: Robert Gliński i Michał Rosa, a zagrali w nim obok Rycembel i Popławskiej, Maria Pakulnis, Jan Frycz, Wiktoria Forodeckaja, Jędrzej Hycnar, Grzegorz Małecki czy Mikołaj Roznerski.

Oglądalność „Osieckiej”

Już po emisji świątecznych odcinków portal WirtualneMedia.pl, powołując się na dane Nielsen Audience Measurement podawał, że trzy pierwsze epizody serialu odnotowały znacznie słabsze wyniki niż np. „Anna German”. Serial ten w 2013 roku oglądało średnio 6 mln widzów. Tymczasem „Osiecką” zobaczyło średnio 2,41 mln widzów w świąteczny weekend.

