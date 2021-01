Jessica Campbell nie żyje. 38-latka grała z Reese Witherspoon

Jessica Campbell zmarła 29 grudnia podczas pobytu w domu swojego krewnego w Portland – przekazał serwis Deadline. Kilkanaście dni po śmierci 38-latki taką informację potwierdziła kuzynka aktorki, Sarah Wessling. Nie podano wprawdzie przyczyny zgonu Jessiki Campbell, ale nieoficjalne doniesienia mówią o objawach grypopodobnych, które nasiliły się na krótko przed jej odejściem.

Jessica Campbell nie żyje. Gdzie grała?

Zmarła 29 grudnia aktorka swoją karierę rozpoczęła w 1992 roku, pojawiając się w produkcji „Dla dobra dzieci”, gdzie w roli głównej wystąpiła Sarah Jassica Parker. Później wcieliła się w Tammy Metzler w filmie „Wybory”, za co otrzymała nominację do nagrody Independent Spirit Award w kategorii „najlepszy debiut”. To właśnie tam zagrała u boku Reese Witherspoon.

Campbell pojawiała się również gościnnie w dwóch odcinkach serialu „Luzaki i kujony”, a jeszcze w 2001 roku można było oglądać ją w „Witamy w naszej dzielnicy”. Rok później zaprezentowała się na ekranie po raz ostatni, a po zakończeniu kariery aktorskiej zajęła się medycyną naturalną.

