Córka Martyny Wojciechowskiej nagrała piosenkę. „Nie nadążam za moim dzieckiem”

Martyna Wojciechowska kilka lat temu realizowała reportaż na temat życia albinosów w Tanzanii. Podróżniczka do tego stopnia zaangażowała się w sprawę, że postanowiła adoptować jedną z bohaterek materiału – Kabulę. – Dziewczynka ma mamę i biologiczne siostry, które są dla niej bardzo ważne. Często pada pytanie, dlaczego nie zabierzemy Kabuli tu do Polski i ona nie może tu mieszkać ze mną, być spokojna itd. Otóż mądre pomaganie nie do końca na tym polega – tłumaczyła Wojciechowska.

Adoptowana córka podróżniczki w wieku 13 lat została okaleczona przez grupę mężczyzn, którzy odcięli jej rękę, by następnie stworzyć z niej amulet. Ta bestialska praktyka nie jest niczym nowym w Tanzanii, ponieważ wielu mieszkańców wierzy w „magiczne” właściwości ciała albinosów. Kabula stara się nagłaśniać ten problem aktywnie działając na rzecz osób chorych na albinizm, a poza tym rozwija się muzycznie. Świadczy o tym teledysk udostępniony przez Wojciechowską.

Kabula nagrała teledysk. Wojciechowska pochwaliła się nagraniem

Jak zaznaczyła Wojciechowska, Kabula „zawsze była wyjątkowa” . „Choć została tak ciężko doświadczona przez los, to nadal ma odwagę realizować swoje marzenia. A nic nie sprawia jej takiej przyjemności jak wyrażanie siebie poprzez śpiew” – napisała.

Podróżniczka podkreśliła, że jej adoptowana córka ma swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie można komentować jej wpisy. „I żeby było jasne: to nie jest mój pomysł! To w całości jej inicjatywa, pomysł i realizacja! Nie nadążam za moim dzieckiem” – wyjaśniła.

