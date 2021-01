Jakimowicz jak Trump. Prezenter TVP Info zablokowany na Facebooku

Konta Donalda Trumpa blokowały już m.in. Facebook, Twitter i Instagram. W środę 13 stycznia ustępujący prezydent USA został zawieszony na 7 dni przez YouTube. Przedstawiciele wymienionych platform oskarżają polityka o podżeganie do przemocy i sianie dezinformacji. Odcinanie głowy państwa od kanałów kontaktu ze społeczeństwem – bez wcześniejszych decyzji sądowych – wzbudziło wiele informacji.

W rozmowie z Plejadą Jarosław Jakimowicz poinformował, że utracił dostęp do swojego konta na Facebooku. Prezenter TVP podkreślił, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, ponieważ w przeszłości jego profil wielokrotnie był blokowany, a nawet usuwany z platformy. Aktor dodał, że powodem są zgłoszenia do administracji portalu społecznościowego od osób, które go nie lubią. – Znaczna część wyzwisk, których jestem adresatem, jest związana z moimi domniemanymi sympatiami politycznymi. Osoby, które raportują moje wiadomości, twierdzą, że to ja atakuję i wyzywam, nie dodając, że to jedynie reakcja obronna na hejterskie wiadomości – wyjaśnił.

Jakimowicz: Mam swój łobuzerski charakter chłopaka z Woli

– Facebook rozłączył mi konto. Profil zniknął. Wcześniej blokowano mnie na 30 dni za moje działania. Schemat jest taki, że otrzymuję od ludzi wyzwiska związane z moimi domniemanymi sympatiami politycznymi, jest to przeważnie ciąg strasznych wulgaryzmów. Czytam to wielokrotnie, każdego dnia. Ja mam swój łobuzerski charakter chłopaka z Woli i potrafię odpisać też konkretnie. I co robią ci ludzie? 99 proc. z nich zgłasza mnie i mi blokują profil i idą z tymi newsami do mediów – tłumaczył. Według aktora osoby zgłaszające jego profil nie przekazują administratorom pełnych konwersacji z jego udziałem.

Dodał, że „ma świadomość, iż lepiej byłoby nie reagować na zaczepki, ale to aż trudne do wyobrażenia, z jaką skalą ataków musi się mierzyć”. - Ludzie mnie prowokują i robią mi na złość. Schematy te powielają również media, których ataki odpieram, jak ma to miejsce w przypadku nieprawdziwych oskarżeń o skazanie mnie prawomocnym wyrokiem sądu za napad na pocztę w Niemczech – podsumował.

Jakimowicz: Szczury zaatakowały

We wpisie na Instagramie aktor porównał się do ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Ha ha ha, szczury zaatakowały i nie mam swojego konta jak Donald Trup. Mój ulubiony Donald Trump. Prezydent USA” – napisał.

