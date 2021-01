Podpalacz pozbawił ją dachu nad głową. Jest decyzja ws. uczestniczki „Nasz Nowy Dom”

„Bohaterka naszego programu Pani Beata, mama Kacpra i Nikodema straciła dom, który z takim poświęceniem wyremontowała ekipa programu »Nasz Nowy Dom«. Nasi koledzy ciężko pracowali, by ta cudowna rodzina wreszcie mogła poczuć się bezpieczna, a sąsiad z zazdrości podłożył ogień i spalił ich najważniejsze miejsce na ziemi” – informowała Katarzyna Dowbor w lipcu.

Ekipa „Nasz Nowy Dom" znowu pomoże

Kobieta może liczyć na wsparcie burmistrza Ciechanowca, który zaapelował o pomoc finansową dla pogorzelców. Na odpowiedź przedsiębiorców nie trzeba było długo czekać. „Gazeta Współczesna” podaje, że jedna firma przygotowała projekt za symboliczną złotówkę, a druga zaoferowała materiały. Rodzina ma również dach nad głową, ponieważ przyjęła ją dyrektor miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dowbor z kolei już w lipcu zapowiedziała, że producentka rozpoczęła rozmowy z Polsatem w celu opracowania planu pomocy dla pani Beaty, która razem z synami mieszkała w podlaskim Antoninie. Ostatecznie ustalono, że w marcu ekipa „Nasz Nowy Dom” ponownie wykończy dom pani Beaty, a działania zostaną przedstawione w jednym z odcinków programu. Obecnie trwa odbudowa zniszczonego doszczętnie budynku.

Podpalaczem był Józef H.

Do zdarzenia doszło 18 lipca 2020 roku o godzinie 1:00 w nocy. W domu na szczęście nikogo nie było – dzieci pojechały do dziadków, a ich mama dorabiała tej nocy jako kelnerka na weselu. Podpalacz został szybko namierzony przez policję. Okazało się, że to 54-letni Józef H., mieszkaniec pobliskiego Ciechanowca. Wiadomo, że odsiedział on 11 lat w więzieniu za groźby karalne, kradzieże i włamania.

Jak informuje portal białystokonline.pl, Józef H. usłyszał zarzut zniszczenia mienia poprzez podpalenie przyjmując, że pod nieobecność domowników. Prokuratura ustaliła, że mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu, wszedł na teren posesji zasnął z zapalonym papierosem na wersalce znajdującej się na drewnianym tarasie domu. Papieros spadł na podest powodując pożar który doszczętnie strawił dom.

