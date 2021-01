Makłowicz z zakręconym wąsem. Tak promuje nową akcję

Robert Makłowicz leżący na sofie, ubrany w obcisły podkoszulek ze złotą bransoletą na ręce i czarnym, podkręconym wąsem. To nie kadr z filmu, a fragment InstaStory dziennikarza, który dodatkowo trzymał w dłoni kebaba. – W styczniu na całym świecie trwa akcja „Vegenuary”, czyli promocja kuchni roślinnej i dlatego też zamówiłem se wegańskiego kebsa – tłumaczył.

Popularny kucharz wyjaśnił, że wegańskie potrawy można zamówić przez internet, co jest „proste jak konstrukcja gaźników w Poldku” . Akcję promował również we wpisie, gdzie pozował przy talerzu z habibi. „Nawet najzatwardzialszych mięsożerców zapraszam do udziału, choćby z ciekawości” – dodał, a jego wpis doczekał się niemal 35 tys. polubień.

instagram

Czas pokaże, czy akcja promowana przez Makłowicza przebije popularnością film z grudnia, na którym widać, jak kucharz karmi psa koperkiem. – Ależ on żre koperek. To będzie zdrowy piesek – komentuje, a w tle słychać zaraźliwy śmiech Makłowicza. Radość dziennikarza udzieliła się także internautom, którzy zaczęli udostępniać materiał. Na TikToku po krótkim czasie od publikacji obejrzano go ponad 340 tys. razy.

