Joanna Racewicz opublikowała wiadomości od hejtera. „Nie chcę nagonki”

„Zwykle lekceważę, litościwie przemilczam, bo nienawiść karmiona uwagą tylko wzrasta. Ale dziś postanowiłam inaczej. Może ze względu na wielką literę, w którą Pan Daniel ubrał inwektywę” – napisała Joanna Racewicz na Instagramie. Dziennikarka opublikowała screen obraźliwego komentarza, który zamieścił jeden z internautów i ujawniła zarazem jego dane osobowe.

Racewicz opublikowała wiadomości od hejtera. „Twarda sztuka”

W kolejnym poście Joanna Racewicz podziękowała fanom za słowa wsparcia i wróciła do treści komentarza, którą zamieścił mężczyzna. „Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i głosy oburzenia – na przekraczanie granic i bezinteresowną niechęć. »Niechęć« – wystarczy. »Nienawiść« – to może zbyt mocne określenie... Bo – czy słowo na g... pisane dużą literą – to obelga w sensie ścisłym, czy jednak ubrana w białe rękawiczki?” – czytamy w poście. Dziennikarka opublikowała także kolejne screeny innych komentarzy, które zamieszczał ten sam internauta pod jej wpisami.

„Na kolejnych zdjęciach znajdą Państwo dowód, że Pan Daniel nie odpuszcza... Twarda sztuka... Co za determinacja! Wcześniej napisał – cytuję- »Wyglądasz, jak Gówno”... (to było o mnie). Tym razem skupił się na Was... »Polaczki« (z polonistycznym szacunkiem jednak – wciąż wielka litera!) – to o Państwa komentarzach” – opisała dziennikarka.

Na koniec Joanna Racewicz zapytała swoich obserwatorów, czy nie mają wrażenia, że „pora, żeby pomyśleć o tym, gdzie kończy się wolność słowa, a zaczyna jad, który zatruwa – przede wszystkim nadawcę komunikatu?”. „Wnoszę pod dyskusję – dla wspólnego dobra. Dziękuję, że zechcieli Państwo powiedzieć, co myślą w tej sprawie. Nie, nie chcę nagonki na Pana Daniela. Darujcie Mu słów powszechnie uznanych za obelżywe. Zasługuje raczej na współczucie” – zakończyła.

