Dlaczego internauci myślą, że Armie Hammer jest kanibalem? Aktor się broni, a na jaw wychodzą nowe wiadomości

„Jestem w 100 proc. kanibalem”

Właścicielka profilu nazwanego @houseofeffie twierdzi, że była w związku z Hammerem przez 4 lata, w tym, gdy był jeszcze żonaty z Elizabeth Chambers. Wiele z udostępnionych przez nią wiadomości opisuje brutalne fantazje seksualne. Najbardziej zaniepokoiły jednak internautów i fanów aktora jego świadectwa, w których rzekomo przyznaje się do bycia kanibalem. Wśród wiadomosci, które miała otrzymać od Hammera kobieta, znalazły się zdania takie jak: „Jestem w 100 proc. kanibalem”; „Potrzebuję twojej krwi, pragnę jej”; „Co gdybym chciał odciąć jeden z twoich palców u nóg i trzymał go zawsze przy sobie w kieszeni, żebym miał kawałek ciebie w swoim posiadaniu?”. Jedna z wiadomości traktuje także o zjedzeniu niegdyś wciąż ciepłego jeszcze serca jelenia.

Sprawa robi się jeszcze bardziej zawiła, ponieważ administratorka profilu @houseofeffie to nie jedyna kobieta, która twierdzi, że Hammer do niej napisał. Na Twitterze pojawiły się screenshoty innych rozmów – publikują je kobiety, które twierdzą, że także były w relacji z 34-letnim aktorem. Jedna z nich, o nicku Dominastya, publikuje rzekome rozmowy z Hammerem na Tumblerze – mają one podobny wydźwięk, jak te pokazane przez @houseofeffie na Instagramie.

Żona Hammera o sprawie rzekomego kanibalizmu

O sprawie wypowiedziała się teraz także Jessica Ciencin Henriquez, pisarka i była partnerka Hammera. „Jeśli nadal zastanawiasz się, czy te wiadomości od Armiego Hammera są prawdziwe (i tak – są), może powinieneś się zastanowić, dlaczego żyjemy w kulturze, która chce dać sprawcom korzyści płynące z udzielenia komuś taryfy zaufania, a nie ofiarom. Przemoc seksualna” – napisała.

Dodatkowo bliska przyjaciółka rodzinny Hammera w rozmowie z tabloidem Daily Mail stwierdziła, że Elizabeth Chambers, żona Hammera, z którą jest on w separacji jest „zszokowana i zniesmaczona” rzekomymi wiadomościami przesłanymi przez niego do kobiet i „wierzy” wszystkim ofiarom.

Oświadczenie Hammera

W czwartek rano Hammer zrezygnował z gry w filmie „Shotgun Wedding”, w którym miał pojawić się u boku Jennifer Lopez. Tego samego dnia wydał również oświadczenie, które przekazał portalowi The Hollywood Reporter. „Nie będę odpowiadał na te wszystkie bzdury, ale w świetle złośliwych i fałszywych ataków internetowych na moją osobę, nie mogę teraz z czystym sumieniem zostawić na cztery miesiące swoich dzieci, aby kręcić film na Dominikanie. Lionsgate wspiera mnie w tej decyzji, za co jestem bardzo wdzięczny” – przekazał.

Nie pierwsza taka sytuacja

To nie pierwszy raz, kiedy Hammer zyskał tak ogromną popularność w interecie i na Twitterze. Aktor w 2017 roku zaczął trendować na platformie po tym, jak jego fani zauważyli, że dodaje „lajki” do tweetów o różnych fetyszach.

