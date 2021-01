„Do wszystkich chłopców, których kochałam: Zawsze i na zawsze” ze zwiastunem. Lara i Peter wracają!

„Lara Jean Covey przygotowuje się do opuszczenia szkolnych murów i wkroczenia w dorosłość. Kilka otwierających oczy podróży sprawi, że zacznie inaczej wyobrażać sobie życie i relacje z rodziną, przyjaciółmi i Peterem po ukończeniu szkoły” – brzmi oficjalny opis filmu Netfliksa.

Ze zwiastuna możemy wywnioskować, że Peter (Noah Centineo) został już przyjęty na Stanford, a Lara Jean (Lana Condor) czeka na swoje wyniki. Jednak podczas wycieczki do Nowego Jorku, zaczyna odkrywać, że mogłaby tam zamieszkać – chociaż nie jest powiedziane, na jaki uniwersytet mogłaby tam pójść. Dodatkowo na końcu zapowiedzi filmu okazuje się, że Lara nie została przyjęta do Stanford. Co zatem stanie się z jej związkiem? Tego dowiemy się już 12 lutego, bo wtedy „Do wszystkich chłopców, których kochałam: Zawsze i na zawsze” zadebiutuje na platformie Netflix.

Wszystkie poprzednie części filmu – „Do wszystkich chłopców, których kochałam” (2018) i „Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham” (2020) oglądać można na Netfliksie.

