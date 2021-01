Wcieliła się w rolę Maryli Rodowicz w serialu TVP „Osiecka”. „To wielkie wyzwanie”

Serial opowiadający historię Agnieszki Osieckiej jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji TVP. W tytułową rolę poetki wcieliły się Eliza Rycembel oraz Magdalena Popławska. Oprócz znanych znanych aktorów jak Jan Frycz czy Mikołaj Roznerski w „Osieckiej” pojawiło się też wiele mniej popularnych twarzy. Jedną z nich jest Karolina Piechota, która zagrała Marylę Rodowicz. „Królowa polskiej piosenki” pojawi się w 9. odcinku serialu.

– Myślę, że to wyzwanie grać „królową polskiej piosenki”! Już na etapie przygotowań byłam świadoma, że zmierzę się z fantastyczną postacią, która cały czas jest żywą legendą polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej pracy, przede wszystkim skupiłam się na zagraniu człowieka i zbudowaniu relacji, która łączyła Marylę Rodowicz z Agnieszką Osiecką – opowiadała aktorka. Piechota przyznała, że propozycja zagrania Maryli Rodowicz była dla niej zaskoczeniem. – Byłam wtedy przede wszystkim mamą 1,5 rocznego dziecka, i ten stan rzeczy dawał mi wielką radość. Mój mały spokojny, harmonijny świat, miał przenieść się w światła reflektorów i nagłej uwagi. Rolą Maryli na nowo stałam się aktorką. Według mnie serial w piękny sposób wspomina czasy naszego dzieciństwa, czasy naszej pierwszej miłości, czasy sentymentu do przeszłości, która ukształtowała, to kim jesteśmy – dodała.

Karolina Piechota – kim jest?

Karolina Piechota jest aktorką teatralno-filmową. W 2007 roku ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2007-2013 była związana z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, a do 2015 z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Pojawiła się w wielu polskich serialach m.in. „Klan”, „Na wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Prawo Agaty” czy „Korona królów”. Zagrała również w kilku polskich filmach takich jak: „Jutro idziemy do kina”, „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł”, „Bogowie”, „Chce się żyć” czy „Ikar. Legenda Mietka Kosza”. Za rolę w tym ostatnim została nagrodzona Złotym Lwem na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni za Najlepszy debiut aktorski.



„Osiecka” – o czym jest serial?

Serial „Osiecka” to biografia artystki, która obejmuje okres od lat 50. do jej śmierci, czyli do lat 90. Jej tłem są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tamtych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Filmowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS-u i gdańskiego Bim-Bomu. Produkcję wyreżyserowali: Robert Gliński i Michał Rosa, a zagrali w nim obok Elizy Rycembel i Magdaleny opławskiej, Maria Pakulnis, Jan Frycz, Wiktoria Gorodeckaja, Jędrzej Hycnar, Grzegorz Małecki czy Mikołaj Roznerski.

Serial TVP „Osiecka” – gdzie i kiedy oglądać?

Emisja nowego odcinka serialu o losach Agnieszki Osieckiej odbędzie się w niedzielę 17 stycznia o godzinie 20:15 na antenie TVP1.

Czytaj też:

„Osiecka”. Artur Barciś wycięty z serialu TVP. Aktor wyznał, co o tym myśli