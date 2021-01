„Minari” – faworyt oscarowego wyścigu z polskim zwiastunem. O czym jest film?

„Miari” – o czym jest film?

W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni z przenosin, zwłaszcza, gdy okazuje się, że ich nowy dom ma…kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami.

Jakby tego było mało, do rodziny dołącza nieco szelmowska babcia z Korei. Choć nie pachnie tak jak powinna, a jej metody wychowawcze są dość dziwaczne, na przekór wszystkiemu, nawiązuje nić porozumienia z 6-letnim niesfornym Davidem, a pozostałych członków rodziny uczy, jak tworzyć nową więź z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję.

Zaskakująca i zawadiacka, a jednocześnie pełna czułości, uniwersalna opowieść o delikatnej sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwości i pokory, trafnie nawiązująca do wytrzymałego koreańskiego zioła minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.

Obsada i twórcy filmu

Film wyreżyserował Lee Isaac Chung („Munyurangabo”, „Lucky Life”, „Abigail Harm”, „I Have Seen My Last Born”), a zagrali w nim: Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim, Noel Kate, Youn Yuh-jung, Will Patton, Scott Haze, Darryl Cox i Esther Moon.

W związku z entuzjastycznym przyjęciem krytyków film jest wymieniany jako faworyt oscarowego wyścigu. Wymieniany jest przez filmowych ekspertów jako kandydat w najważniejszych kategoriach – Najlepszy Film, Najlepszy Scenariusz (Lee Isaac Chung), Najlepszy Reżyser (Lee Isaac Chung), Najlepszy Aktor (Steven Yeun) i Najlepsza Aktorka Drugoplanowa (Yuh-jung Youn).

Czytaj też:

Sia debiutuje jako reżyserka filmem „Music” z Kate Hudson i Maddie Ziegler. Data premiery i zwiastun