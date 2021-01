Trump zostanie zastąpiony w „Kevinie” 40-letnim Culkinem? Aktor jest za!

Użytkowniczka Twittera o nicku @rachellobaugh napisała na Twitterze post, w którym zaapelowała o cyfrowe zastąpienie Donalda Trumpa w filmie „Kevin sam w Nowym Jorku” 40-letnim Culkinem. Odpowiedział na to sam aktor, który napisał: „Sprzedane”. Dodał także krótkie słowo „brawo” do postu, w którym inny internauta zamazał na zdjęciu prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Produkcja „Kevin sam w Nowym Jorku” była kontynuacją hitowego filmu „Kevin sam w domu”, a tym razem rezolutny główny bohater zgubił się w drodze na Florydę i trafił do Nowego Jorku. Tam dzięki pieniądzom ojca zamieszkał w hotelu Plaza, gdzie nakręcono scenę z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych był w tym czasie właścicielem hotelu, a w filmie miał za zadanie wskazać Kevinowi drogę do lobby. – To był dobry film, a ja byłem trochę młodszy, delikatnie mówiąc. To był dla mnie zaszczyt – wspominał Trump cytowany przez serwis Deadline.

