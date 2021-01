Prequel „Rodziny Soprano” ze zmienioną datą premiery. Na film jeszcze długo poczekamy

Prequel serialu „Rodzina Soprano”, obraz zatytułowany „The Many Saints of Newark” w reżyserii Alana Taylora, zawita do kin później, niż zakładano. Warner Bros postanowił przesunąć jego premierę o siedem miesięcy.

Kogo zobaczymy w filmie i o czym będzie Alan Taylor reżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez twórcę „Rodziny Soprano” Davida Chase'a oraz Lawrence'a Konnera. Lawrence, Konner i Nicole Lambert są producentami obrazu. Główną rolę w „The Many Saints of Newark”, młodszej wersji Tony'ego Soprano, w którego wcielał się James Gandolfini, zagra jego syn Michael Gandolfini. W filmie zagrają też: Alessandro Nivola (Dickie Moltisanti), Billy Magnussen (Paulie Walnuts), Corey Stoll (Junior Soprano) i John Magaro (Silvio Dante). W obsadzie znaleźli się również: Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Michaela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta i Vera Farmiga. „The Many Saints of Newark” ma opowiadać o młodości Tony'ego Soprano i życiu w Newark w latach 60. XX wieku. Ważnym aspektem ma być w tym przypadku kontekst rasowy i wybuchające na tym tle zamieszki. Chase ujawnił też, że istotne role odegrają w filmie ojciec Tony'ego – Johnny Boy oraz jego wujek – Junior Soprano. Kiedy premiera „The Many Saints of Newark”? Początkowo film trafić miał do kin 12 marca 2021 roku. Teraz jednak jego premierę Warner Bros. przeniósł na 24 września. W tym samym czasie ma także pojawić się na platformie streamingowej HBO Max. Zmiana wynika oczywiście z pandemii koronawirusa ale także ze względu na to, że obraz jest brany pod uwagę w sezonie nagród 2021-2022. Czytaj też:

