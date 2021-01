Polska komedia romantyczna od Netfliksa. Jest zwiastun obrazu „Miłość do kwadratu”

O czym jest film?

„Miłość do kwadratu” to komedia romantyczna o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia (podczas sesji zdjęciowej jako modelka Klaudia), poznaje ona popularnego flirciarza o imieniu Enzo. Spotkanie to rozpoczyna skomplikowany wzór na miłość, do którego nie przygotowała ich żadna lekcja.

Obsada i twórcy

Film wyreżyserował Filip Zylber („Serce nie sługa”, „Jak poślubić milionera”). Oprócz Adiranny Chlebickiej, znanej z serialu „Kontrola” i „M jak miłość” w obrazie zobaczymy m.in. Mateusza Banasiuka, Mirosława Baka, Wojciecha Kalarusa, Krzysztofa Czeczota, Annę Smołowik czy Jacka Knapa.

Premiera filmu „Miłość do kwadratu” na Netfliksie

Film zadebiutuje na platformie Netflix już 11 lutego 2021 roku.

