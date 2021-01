Olejnik odpowiada na zarzuty żony Olbrychskiego. „Niestety Trump nie ustalał ze mną planów”

Krystyna Dembska-Olbrychska opublikowała 13 stycznia na Facebooku obszerny wpis, w którym odniosła się do akcji szczepień artystów poza kolejnością. Jednym z wątków poruszonych przez żonę aktora jest program „Kropka nad i”, gdzie miał wystąpić Olbrychski. Artysta przystał na zaproszenie Moniki Olejnik, ponieważ program jest „świetny, rzeczowy, obiektywny”. Odcinek nagrano 7 stycznia, ale ostatecznie go nie wyemitowano przez zamieszki na Kapitolu.

Olbrychski pokłócił się z Olejnik

Emisję programu przesunięto na sobotę 9 stycznia, ale jeszcze tego samego dnia okazało się, że w ogóle nie zostanie on pokazany widzom. „Powody – mętne, niezrozumiałe, nieprawdziwe. Daniel się wściekł, bo to sytuacja pokazująca absolutne lekceważenie jego czasu, wysiłku, skupienia” – napisała Dembska-Olbrychska dodając, że to stacja zaprosiła aktora, a nie on ubiegał się o udział w programie.

Olbrychski zadzwonił do Olejnik, a rozmowa była bardzo emocjonalna. „Był w tej rozmowie ostry, ale epitetami obdarzał stację i jej decydentów, nie dziennikarkę. No i znów rezultat zdumiewający; Monika Olejnik obrażona, oczekuje przeprosin, co wyartykułował w kolejnej telefonicznej rozmowie jej partner” – napisała żona aktora.

Olejnik: Czasami zagadki są łatwe do rozwiązania, ale trzeba pomyśleć

Do zarzutów żony aktora odniosła się Monika Olejnik. Dziennikarka TVN24 przyznała, że program faktycznie nie został wyemitowany w telewizji, jednak cały czas można go oglądać w internecie. „Oto zagadka. Rozmowa, której zdaniem niektórych nie było... ale jednak jest, była i będzie. Czasami zagadki są łatwe do rozwiązania, ale trzeba pomyśleć. Program z Danielem Olbrychskim został wyemitowany! Współczesna telewizja daje możliwość multimedialnej emisji programów. Rozmowa z Danielem Olbrychskim została zamieszczona w telewizji TVN24GO i jest dostępna przez całą dobę. Dodatkowo program jest umieszczony w archiwum programu »Kropka nad i«” - tłumaczyła.

Podkreśliła, że w związku z zamieszkami na Kapitolu musiała zmienić temat programu, tak jak kilkaset innych telewizji na całym świecie. „Jednak jeszcze tego samego dnia, co tragiczny atak na Kapitol, moja rozmowa z Danielem była dostępna w telewizji TVNGO zapowiadana dodatkowo w Internecie. Niestety Donald Trump nie ustalał ze mną przed »Kropką nad i« swoich planów” - podsumowała.

