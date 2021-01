Raperka chciała zjeść zmarłego kota? Azealia Banks wykopała go i nagrywała, co z nim robi

Azealia Banks stała się jednym z głównych tematów do rozmów na Twitterze po tym, jak zamieściła na Instagramie materiał, który pokazuje, jak wykopuje z grobu zwłoki swojego zmarłego kota, a następnie robi z nimi coś, co przypomina ich gotowanie. Niektórzy internauci stwiedzili, że raperka gotuje zwierzaka i planuje go zjeść. To na te oskarżenia postanowiła w końcu odpowiedzieć w czwartek Banks.

– Jak myślicie, dlaczego miałabym zjeść martwego kota, skoro ledwo mogę zjeść martwą krowę? Nazywa się to taksydermią... wielu myśliwych robi to z zachowanymi głowami jeleni, zwisającymi ze ścian. Kochani... jesteście rasistami. Głowa kota moczy się w nadtlenku, aby się w pełni oczyściła, a potem zabieram ją do sklepu jubilerskiego, gdzie zostanie pozłocona – stwierdziła.

Azealia Banks to amerykańska raperka, znana z hitów takich jak „221”, „The Big Big Beat” czy „Luxury”. Rozpoczęła muzyczną karierę już w 2008 roku, publikując utwory w serwisie MySpace pod pseudonimem Bank$. Podpisała kontrakt w wytwórnią XL Rexordings w wieku 17 lat.

