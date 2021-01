„Złomowisko PL”. Powstaje odcinek specjalny o Marku „Krzykaczu” Pawłowskim

Bohater programu „Złomowisko PL”, który jest nadawany w Polsce od października 2015 roku, był określany przez fanów produkcji mianem króla złomu. Mężczyzna zmarł nieoczekiwanie w sylwestra, a 8 stycznia podczas uroczystości pogrzebowej w Pruszkowie pożegnała go rodzina i przyjaciele.

Śmierć Marka Pawłowskiego była zaskoczeniem dla fanów programu, którzy pokochali tego bohatera. Twórcy show postanowili złożyć mu hołd, produkując odcinek, który będzie zadedykowany „Krzykaczowi”. „Powstaje odcinek, w którym bohaterowie serii wspominają Marka Krzykacza ? Będziemy Was informować o dacie emisji” – czytamy na facebookowej stronie „Złomowiska PL”. „Niech to będzie trybut dla”Króla Złomu„, któremu tej korony już chyba nikt nigdy nie odbierze.”.. – podkreślono we wpisie.

„Złomowisko PL”

Serial „Złomowisko PL” nadawany jest w Polsce od października 2015 roku. Opowiada o złomowiskach w kraju. Program ma ogromną oglądalność. Dla przykładu, trzy pierwsze odcinki czwartej edycji oglądało średnio 218 tys. widzów, co stanowiło najlepszy wynik oglądalności polskiego programu w historii Discovery Channel.

