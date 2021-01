„Bo to grzech”. Nowy serial HBO o miłości i przyjaźni w cieniu epidemii AIDS w latach 80.

„Bo to grzech” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu „Bo to grzech” są Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) i Colin (Callum Scott Howells), młodzi geje, którzy na początku lat 80. rozpoczynają na nowo życie w Londynie. Niedługo po pierwszym spotkaniu chłopcy i ich przyjaciółka Jill (Lydia West) bardzo zbliżają się do siebie i otwarcie rozmawiają o swoich przygodach. Kiedy pojawia się nowy wirus, bohaterowie niespodziewanie zostają poddani życiowej próbie. Przez kolejne dziesięć lat uczą się dorosłości w cieniu epidemii AIDS, ale nadal mają nieposkromiony apetyt na życie i chcą żarliwie kochać.

Epidemia AIDS

– Serial „Bo to grzech” przedstawia bardzo brytyjską historię, ale epidemia AIDS była globalnym wydarzeniem. Jestem przekonana, że przedstawiona w nim poruszająca historia miłości, przyjaźni, wzlotów i upadków w tym okresie naszej historii, z udziałem ciekawych i wielowymiarowych bohaterów, wzbudzi żywe zainteresowanie widzów. W rolach głównych zobaczymy młodych, charyzmatycznych aktorów, a typowa dla Rusella wciągająca narracja sprawi, że będziemy na zmianę śmiać się i płakać. Jestem bardzo dumna, że serial Bo to grzech zrealizowany we współpracy ze spółką all3media będzie pokazywany w wielu krajach na całym świecie – opisała producentka wykonawcza, Nicola Shindler.

Obsada i twórcy serialu

W rolach głównych w serialu występują: Olly Alexander (wokalista zespołu Years & Years), Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West (serial HBO „Rok za rokiem”) oraz Nathaniel Curtis. W pozostałych rolach zobaczymy Keeley Hawes („Honour, Bodyguard”, „Durrellowie”, „Line of Duty”), Shauna Dooley'a (serial HBO „Gentleman Jack”, „Broadchurch”, „Kobieta w czerni”), Neila Patricka Harrisa („Jak poznałem waszą matkę”, „Zaginiona dziewczyna”, „Seria niefortunnych zdarzeń”), Stephena Fry'a („Wilde”, „Gosford Park”, „Kości”) i Tracy Ann Oberman („Friday Night Dinner”, „Toast of London”, „After Life”).

Autorem scenariusza jest wielokrotnie wyróżniany Russell T. Davies (serial HBO „Rok za rokiem”, „Skandal w angielskim stylu”, „Doktor Who”), który wspólnie z Nicolą Shindler („Happy Valley”, „The Stranger”) pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Za reżyserię odpowiada Peter Hoar.

Premiera serialu

Premiera serialu „Bo to grzech” („It's a Sin”) odbędzie się 23 stycznia w HBO GO. Tego dnia do serwisu dodane zostaną wszystkie odcinki produkcji. Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 9 marca. Sezon liczy 5 odcinków.

