„Przyjaciele” wracają. Lisa Kudrow, serialowa Phoebe, zdradziła szczegóły odcinka specjalnego

– Nakręciłam już coś w tym celu, więc zdecydowanie to robimy, ponieważ ja już coś nakręciłam – powiedziała 57-letnia aktorka w podkaście.

Odcinek specjalny, w którym cała obsada – Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc i David Schwimmer – zasiądzie wspólnie przed kamerą po raz pierwszy od zakończenia ostatniego sezonu „Przyjaciół” w 2004 roku, trafi na platformę HBO Max. Obsada w trakcie tzw. „reunion” ma podzielić się wspomnieniami z kręcenia ukochanego serialu NBC, który miał swoją premierę w 1994 roku. Na wiosnę cała obsada planuje spotkać się i nakręcić wspólne segmenty odcinka.

– To nie jest reboot – zaznaczyła Kudrow w podkaście. – Nie mamy scenariusza, nie wcielamy się w swoich bohaterów. To nasze wspólne spotkanie, co po prostu nie zdarza się często i nigdy nie miało miejsca publicznie od 2004 roku – podkreśliła. – Myślę, że będzie super – dodała.

„Przyjaciele”

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty.

