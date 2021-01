Niecodzienna sytuacja w „Kuchennych rewolucjach”. „Zagrożenie życia”

Magda Gessler w jednym z ostatnich odcinków przeprowadzała rewolucję „Wielkopolanki” , czyli lokalu w Barlinku. Już na samym początku restauratorka skrytykowała menu, które jej zdaniem nie zawierało ciekawych pozycji. – Ogórkowa ma dobry, domowy smak, ale wydaje mi się, że współczesnych ludzi powinna kuć w zęby. Ogórki powinny być obrane ze skórki, a śmietana jest za słaba. (...) Ziemniaki są niejadalne, buraki są dobre, gatunek jest fantastyczny, ale w ogóle nie są doprawione – relacjonowała podczas degustacji.

„Kuchenne rewolucje”. Gessler pomogła uczestnikom

Jak się okazało, właścicielka „Wielkopolanki” nie tylko ma długi i komornika na głowie, ale również problemy osobiste. Jej partner często sięga po alkohol, a kobieta nie radząc sobie ze stresem również zaczęła pić. Tym samym Gessler postanowiła nie tylko pomóc odświeżeniu menu i wystroju restauracji, ale również w uporządkowaniu spraw prywatnych.

Właścicielce lokalu zmierzono ciśnienie, które zmartwiło Gessler. – No, kochana, to jest takie ciśnienie, że możesz mieć wylew. Masz 177/115, takie nadające się do lekarza lub na pogotowanie. Nie, to nie ze stresu, tylko alkohol. Jesteś w sytuacji zagrożenia życia, to nie są żarty – powiedziała restauratorka.

Ostatecznie właścicielka i jej partner zostali zawiezieni na spotkanie z terapeutą uzależnień. To najwyraźniej przyniosło efekt. Gessler po sześciu tygodniach wróciła do odnowionej restauracji, by sprawdzić jak radzi sobie personel. Tam dowiedziała się, że właścicielka oraz jej partner nie piją już alkoholu.

