Wzruszające wyznanie żony Pawła Królikowskiego. „Czasem krzyczę na niego”

Paweł Królikowski po tym, jak wykryto u niego guza mózgu, trafił do szpitala i przeszedł operację. Mimo wysiłków lekarzy zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat. Jak przyznała w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Ostrowska-Królikowska, do dzisiaj nie wyrzuciła z szafy jego ubrań. – Jeszcze do niedawna na krześle leżała przerzucona przez oparcie jego kamizelka. W końcu oddałam ją jego ojcu. „Tata, weź tę kamizelkę i płaszcz” – poprosiłam. Ucieszył się, że ma rzeczy po ukochany synu – zdradziła.

Ostrowska-Królikowska: Pewnie, że się wściekam

Wdowa po aktorze wciąż odczuwa obecność męża. Pomaga w tym oglądanie seriali czy filmów, w których występował Królikowski. – To takie dziwne uczucie. Trudne, a jednocześnie miłe, że został w jakimś sensie – stwierdziła. Przyznała zarazem, że czasami ma żal o to, iż jej mąż odszedł. – Pewnie, że się wściekam. Czasem krzyczę na niego, że zostawił mnie samą, jeszcze w tę pandemię. I wiem, że mnie słyszy, może tylko śmieje się cichutko, bo Paweł nie wytrzymałby tych rygorów, w których teraz musimy wszyscy żyć – żartowała.

Chociaż aktorka przeżywa trudny czas, to nie zamierza się załamywać, ponieważ musi być „silna dla swoich dzieci” . Ma na myśli szczególnie najmłodszego syna, który dopytuje ją o to, czy ta się źle czuje wówczas, gdy Ostrowska-Królikowska „położy się, nic nie robi, albo nie uśmiecha” . – Ma dopiero 12 lat, nie zrozumie, że jestem zmęczona czy smutna, co przytrafia się każdemu. On, który właśnie stracił ojca, boi się po prostu, że stanie się coś również mnie – podsumowała.

