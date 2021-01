Rozenek-Majdan poddała się zabiegom upiększającym? „Nie umniejszać mi proszę”

Na jednym ze zdjęć zamieszczonych przez Małgorzatę Rozenek-Majdan celebrytka pozowała na plaży u boku swojego męża. „Perfekcyjna Pani Domu” może pochwalić się wyrzeźbioną sylwetką, co jest efektem udziału w programie „Rozenek cudnie chudnie” ukazującym powrót gwiazdy do formy po urodzeniu dziecka.

Małgorzata Rozenek-Majdan: Ciężko pracowałam na sylwetkę

Metamorfoza celebrytki nie umknęła uwadze komentujących. „Myślę, że powinna pani nagrać z Chodakowską DVD jak wrócić do takiej sylwetki po ciąży. Podziw” – napisała jedna z nich. Kolejna stwierdziła z kolei, że wspomniana trenerka „nie jest fanką polepszania urody w klinikach”, przez co wspólny projekt obu pań nie doszedłby do skutku.

Później ta sama internautka doprecyzowała, że ma na myśli zabiegi pomagające wyrzeźbić sylwetkę. Na taką sugestię postanowiła zareagować sama Rozenek-Majdan. „Ciężko pracowałam na swoją, nie umniejszać mi proszę” – napisała.

Podróż do Meksyku. „Daliśmy radę”

. – No i dolecieliśmy, po tylu godzinach, daliśmy radę. Wszyscy w komplecie wypełniamy teraz druki. Najważniejsze, że już jesteśmy – powiedziała Rozenek-Majdan po wylądowaniu w Meksyku. Sam lot z przesiadką trwał ponad 12 godzin. Jak dodała, hotel, w którym zatrzymała się z rodziną jest oddalony o blisko dwie godziny od lotniska.

W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze relacje z Tulum. – Jak idziesz ulicą, to każda taksówka się zatrzymuje i chce nas zawieść. Czyżbyśmy wyglądali jak turyści? Nie wyglądamy na lokalsów? – opowiadała na instastory gwiazda TVN.

