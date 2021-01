Dziś urodziny Wojciecha Smarzowskiego, twórcy „Kleru”, „Wesela” czy „Drogówki”

Wojciech Smarzowski urodził się 18 stycznia 1963 roku w Korczynie (mała polska wieś, położona w województwie podkarpackim). Pochodzi z rodziny wojennych przesiedleńców z obszaru Kresów Wschodnich w 1944 roku. Uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum w Jedliczu, gdzie trenował także piłkę nożną. Jako nastolatek interesował się również fotografią.

Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo zajmował się dokumentami, filmami reklamowymi i teledyskami. Jego pierwszym filmem był telewizyjny „Małżowina” w 1998 roku. Pracował także przy polskich serialach takich jak: „Na Wspólnej”, „Brzydula” czy „Londyńczycy”.

Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA).

Najlepsze filmy Wojciecha Smarzowskiego

„Wesele” (2004)



Bogaty mieszkaniec małego miasteczka urządza córce wesele. Kiedy zabawa rozkręca się na całego, wszystko zaczyna się walić.



„Róża” (2011)



Były AK-owiec i wdowa po żołnierzu Wehrmachtu próbują wspólnie stawić czoło okrutnej rzeczywistości.



„Dom zły” (2009)



Do domu Zdzisława i Bożeny Dziabasów trafia przypadkowy gość, Edward Środoń. Po kolacji zakrapianej alkoholem dochodzi do tragedii.



„Drogówka” (2013)



Historia siedmiu policjantów, których poza pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.



„Pod mocnym aniołem” (2014)



Jerzy, pisarz i alkoholik, pod wpływem miłości do kobiety próbuje wyjść z nałogu.



„Kler” (2018)



Życie trzech księży ulega zmianie, kiedy ich drogi krzyżują się ponownie.



„Wołyń” (2016)



Ojciec Zosi postanawia wydać ją za najbogatszego we wsi wdowca z dwójką dzieci, nie bacząc na to, że córka kocha ukraińskiego chłopca. Wkrótce życie lokalnej społeczności diametralnie zmienia II wojna światowa.

